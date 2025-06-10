影／國5宜蘭段小貨車衝撞工程車 29歲駕駛OHCA車流嚴重回堵
國道5號南下宜蘭路段31.61公里，今天上午10時許發生小貨車撞擊工程車意外，還波及另一小客車。小貨車的車頭幾乎被撞爛，29歲男駕駛受困車內，被救出時已無心跳呼吸，送醫搶救中，事故造成後方車流嚴重回堵。
國九大隊表示，小貨車不明原因撞擊停放在路肩的工程標示車後，再撞擊行駛在內側車道的小客車後車尾，肇事小貨車占用內側車道，車頭全毀，現場立即由施工人員封閉內側車道，進行管制，勤務指揮中心火速派遣巡邏車前往處理。
巡邏車及消防救護人員到場搶救，小貨車駕駛（85年次，男性）受困車內、呼叫無回應，意識不清，10時30分許救護人員現場判定OHCA（到院前心肺功能停止），10時45分將人員救出送陽大醫院搶救，肇事原因尚待釐清。
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