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高雄騎士撞轎車噴飛事出有因 錯在旁邊第三人突開車門
高雄市左營區明誠二路昨天發生車禍，1輛機車因前方轎車急煞車，裝的人仰馬翻受傷就醫。警方調查事故原因，轎車車主和機車騎士並沒問題，問題卻是出在慢車道的1輛轎車，突然自左側開門肇禍。
據了解，昨天下午4時，黃姓男子（42歲）駕駛轎車，沿左營區明誠二路行駛，發現右側另輛臨停路邊的轎車突然開啟車門，趕緊急煞，但後方騎機車的林姓男子（50歲）煞車不及，撞上黃男的左後車身，人車噴向內車道，幸好後方車輛及時煞車，林男才沒再遭後車撞上。
警方據報到場，臨停開車門的轎車已經離去，黃男和林男都稱見到臨停的轎車，有人自左側開車門，黃男才突然煞車。警方對2人酒測，無酒精反應。
警方表示，這場車禍是路邊停車開啟車門，引發交通事故，已查出臨停開車門的肇事者，開單舉發，依道路交通管理處罰條例，可罰2400元至4800元罰鍰，車禍肇責另由交通大隊釐清。
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