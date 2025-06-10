桃園市大園區一名約2歲的小男童，昨(9)日中午跟著媽媽去買便當，在媽媽排隊選菜時，男童被路過要返回駐地的巡邏車所吸引，一路跟著回到大園分局大園派出所。員警下車後發現迷路的男童，隨即將他帶回所裡安撫，並介紹警用汽、機車讓男童認識，不久後男童媽媽著急地跑到值班台尋人，員警也將男童交回母親手中，順利幫助母子團聚。

男童還不太會講話，無法說出自己的名字，僅不斷用童音喃喃念著「想看車車」。圖：讀者提供

大園分局表示，大園派出所警員姜彣勳於昨日上午11時許，結束勤務開車返回駐地時，一下車就看見一名小男童走進停車場，身邊也沒有大人看管，員警見狀趕緊上前將男童帶進派出所裡關懷，但男童還不太會講話，無法說出自己的名字，僅不斷用童音喃喃念著「想看車車」。

男童被路過要返回駐地的巡邏車所吸引，一路跟著回到大園派出所。圖：讀者提供

員警研判男童應該是與家人走散，便先試著調閱附近監視器，查看男童的行走路線，同時帶著男童前往停車場，介紹警用汽、機車讓男童認識，男童看見心心念念的車車，眼睛都亮了起來，開心地手舞足蹈。

正當員警要將男童帶進派出所休息時，剛好在值班台遇上男童的媽媽來找人，男童也隨即上前投入媽媽的懷抱。男童媽媽表示，兒子非常喜歡車子，家裡堆滿各式各樣的玩具車，沒想到他會因此被警車所吸引而走散。男童媽媽對於自己的疏忽大意也感到相當不好意思，感謝警方即時安置照顧兒子，才沒發生其他意外。

本文章來自《桃園電子報》。原文：太愛車！2歲童「跟車」誤闖派出所 警耐心陪看助團圓