雲164公路剛拓寬...70歲北港婦騎機車遭撞 魂斷路口

雲林縣北港鎮新拓寬的164線公路發生拓寬後第一起死亡車禍，民生路往水林方向， 靠近扶朝里的丁字路口，今天早上發生機車女騎士遭小客車撞死的不幸事故。

北港分局接獲報案後立即派遣交通小隊及北港派出所前往現場處理及指揮交通，請民眾經過時慢行或繞道，確切的事發原因仍在釐清。

警方指出，70歲北港鎮扶朝里蔡姓婦女今天清晨騎機車到北港購物準備回家拜拜，回家途中行經扶朝里主要進出要道的防汛路和164線路口時，和一輛由方姓男子所駕的小客車相撞，蔡女傷重送醫不治。

由於雲164公路正拓寬，該路段已完工，據當地民眾指出，事故發生在164線公路轉入扶朝里防汛道的丁字路口處，該轉彎路口是扶里和水埔里淦出的主要路口，在道路未拓寬前也經常發生車禍。

里民說，多半是汽機車要轉彎進入扶朝里時，與直行車相撞，後來改以箭頭式紅綠燈甚至設置待轉區，但事故仍頻傳，是否改設其他燈號或轉彎安全設施，引起地方關切。