快訊

72歲玩攝影爆紅…日本最強「自拍阿嬤」西本喜美子不敵病魔 97歲離世

熱帶性低氣壓上午8時生成 準「蝴蝶」最新路徑潛勢預報曝光

真實人生／被偷走大學資格的女孩 羅彩霞逆襲當上律師

只為500元！他持鐵管刺傷債主 被依殺人未遂送辦

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園中壢區東昇街昨(9)日下午16時45分許發生一起殺人未遂案件。一名36歲鍾姓男子為了向32歲江姓男子討回500元債務，夥同友人35歲吳姓男子與江男談判，過程中發生雙方談判破裂，江男竟持朝鍾男胸口刺，吳男臉部也被劃傷，江男隨後徒步逃逸，中壢警分局獲報後循線追查，逮捕江男到案，查扣作案用的削尖鐵管一支，訊後依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

505584227 1221789926013916 1900973949226909673 n
江男持鐵管攻擊鍾男、吳男，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。圖：翻攝自我是中壢人

中壢派出所表示，江男持鐵管攻擊鍾男、吳男，導致鍾男氣胸，吳男則是臉部被劃傷。江男逃逸後，警方出動10多名警力進行搜捕，循線調閱監視器追查江男下落，最後在平鎮區金陵路將其逮捕，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，警方對於任何暴力案件均秉持「快速反應、積極偵辦」原則迅速偵破，展現警方維護治安之決心，並呼籲民眾遇有債務糾紛，應透過合法途徑處理，切勿以暴力手段解決，避免觸法。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：只為500元！他持鐵管刺傷債主 被依殺人未遂送辦

延伸閱讀：

  1. 勞動部桃竹苗分署攜手大專院校 多場校園徵才博覽會接力登場
  2. 開南大學啟動龍潭區志編纂 耆老座談會凝聚在地聲音

殺人未遂 桃園 中壢

延伸閱讀

僅為500元！中壢街頭2人遭刺輕重傷 警10分鐘抓兇手

桃消興國分隊獲捐贈可攜式高階監護電擊器 強化中壢地區救護量能

老翁被嫌機車排氣太臭涉嫌揮刀 被害人頸中1刀險喪命

殺人未遂遭收押44日 法官改判傷害 聲請冤獄補償遭駁回

相關新聞

安農溪泛舟釀1死5傷 業者見水勢湍急仍出發...10萬交保

宜蘭安農溪8日發生近30年首起泛舟溺水死亡意外，當天載有9人橡皮艇疑似遭竹竿尖銳物戳破，進水翻覆釀1死5傷，家屬控訴業者...

影／大雪山林道與妻登山 76歲男滑落100公尺邊坡急救不治

一名76歲男子昨天與妻到台中和平登山，在大雪山林道疑不慎滑落100公尺深邊坡，消防隊員架繩索下降救出，送醫急救後不治，警...

影／大甲轎車不斷按喇叭逼前方機車讓路 警將追查開罰

一輛轎車昨天行經台中市大甲區水美路，駕駛短時間內連續按喇叭10次、逼前方機車，途中跨越車道等方式要逼前車讓道，行車影像上...

影／50歲男台南市區開車逆向300公尺猛撞女騎士 稱身體不適

50歲蘇姓男子今天清晨6時許，開車從台南市中西區西門路、民生路開始，就北向南一路逆向，直到開到西門路、中正路口，撞上綠燈...

只為500元！他持鐵管刺傷債主 被依殺人未遂送辦

桃園市中壢區東昇街昨(9)日下午16時45分許發生一起殺人未遂案件。一名36歲鍾姓男子為了向32歲江姓男子討回500元債務，夥同友人35歲吳姓男子與江男談判，過程中發生雙方談判破裂，江男竟持朝鍾男胸口刺，吳男臉部也被劃傷，江男隨後徒步逃逸，中壢警分局獲報後循線追查，逮捕江男到案，查扣作案用的削尖鐵管一支，訊後依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

金髮碧眼男頭像帳戶稱「想到你身邊」 72歲婦趕去匯機票錢

72歲張姓婦人在LINE上認識自稱人在菲律賓的外籍男子阿爾維斯，對方使用成熟英俊金髮碧眼男大頭照，天天對張婦噓寒問暖；張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。