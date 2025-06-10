桃園市中壢區東昇街昨(9)日下午16時45分許發生一起殺人未遂案件。一名36歲鍾姓男子為了向32歲江姓男子討回500元債務，夥同友人35歲吳姓男子與江男談判，過程中發生雙方談判破裂，江男竟持朝鍾男胸口刺，吳男臉部也被劃傷，江男隨後徒步逃逸，中壢警分局獲報後循線追查，逮捕江男到案，查扣作案用的削尖鐵管一支，訊後依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

江男持鐵管攻擊鍾男、吳男，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。圖：翻攝自我是中壢人

中壢派出所表示，江男持鐵管攻擊鍾男、吳男，導致鍾男氣胸，吳男則是臉部被劃傷。江男逃逸後，警方出動10多名警力進行搜捕，循線調閱監視器追查江男下落，最後在平鎮區金陵路將其逮捕，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，警方對於任何暴力案件均秉持「快速反應、積極偵辦」原則迅速偵破，展現警方維護治安之決心，並呼籲民眾遇有債務糾紛，應透過合法途徑處理，切勿以暴力手段解決，避免觸法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：只為500元！他持鐵管刺傷債主 被依殺人未遂送辦