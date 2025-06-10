安農溪泛舟釀1死5傷 業者見水勢湍急仍出發...10萬交保

宜蘭安農溪8日發生近30年首起泛舟溺水死亡意外，當天載有9人橡皮艇疑似遭竹竿尖銳物戳破，進水翻覆釀1死5傷，家屬控訴業者在水流湍急的情況下，仍執意出發，教練發現船身有破洞時還繼續泛舟，叫遊客往「沒有破洞的地方坐」。宜蘭地檢署昨晚開庭偵訊，游姓業者被依過失致死罪10萬元交保，陳姓教練無保請回。

檢警勘驗出事的橡皮艇，艇身有一道二、三十公分被銳利物割破的裂痕，符合遊客「有破洞」的說法。業者表示，當時大家都有戴安全帽及穿救生衣，在翻船的第一時間，警戒人員與岸上人員共3人都有加入全力救援，很遺憾發生不幸，將全力協助家屬處理善後。縣府已下令暫停安農溪泛舟活動。

近日宜蘭山區常下雨，安農溪水流湍急，死者59歲陳姓婦人參加公司員工旅遊，8日員工與家屬分乘三艘橡皮艇泛舟，當時陳婦坐在第二艘橡皮艇，載有8名遊客及1名教練，過程中橡皮艇遭疑30公分長的竹竿等異物刺破，刺破時還繼續泛舟數百公尺，行經雙賢二號橋上游的一處激流，重心不穩，撞擊岸壁，導致整船翻覆。

陳婦未及時被救起，往下游飄了1.7公里才被救上岸，已無心跳呼吸，送醫不治。

檢方相驗，死者家屬指控，業者在水流湍急的情況下仍堅持出發，在發現船隻出現破洞進水時，教練未立刻撤離採取安全措施，反而叫乘客坐往「沒有破洞的地方」坐，橡皮艇繼續往下流了一段河道，導致重心不穩翻覆。傷者的家屬說，有人落水後受傷流血未獲妥善照護，大太陽底下，他們是自行到三星消防分隊求援後才就醫。

宜蘭地檢署擴大偵訊，除了掌握該船遊客的筆錄，同時也擴大訊問後方第三艘船的遊客所見情景與當天的救援人員，釐清還原事件經過，最後依過失致死罪嫌，諭知游姓業者10萬元交保。