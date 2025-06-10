影／大甲轎車不斷按喇叭逼前方機車讓路 警將追查開罰

一輛轎車昨天行經台中市大甲區水美路，駕駛短時間內連續按喇叭10次、逼前方機車，途中跨越車道等方式要逼前車讓道，行車影像上網後引起眾怒，台中市大甲警分局今天表示，影片中有拍到清楚車牌，將以車牌追查車主，依法開罰。

大甲警分局表示，民眾上網投訴大甲區水美街逼車案，該分局尚未接獲民眾撥打110報案、到所舉發或提出刑事告訴。

警方表示，昨天下午5時10分，在大甲區水美街23號前(水美街與水源路口)，民眾在「社會事新聞影音」網路社群貼文，指稱於上記時、地騎機車停等紅燈時，被轎車以連續鳴按喇叭等方式逼車，並張貼行車記錄器影片佐證。

大甲分局經查明車籍及檢視民眾提供影片，確認轎車於短時間內連續鳴按喇叭10次、以迫近前車及跨越車道等方式欲迫使前車讓道行駛，明顯違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款及第45條1項3款等規定，將依規定逕行舉發其交通違規。