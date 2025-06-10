影／大雪山林道與妻登山 76歲男滑落100公尺邊坡急救不治

一名76歲男子昨天與妻到台中和平登山，在大雪山林道疑不慎滑落100公尺深邊坡，消防隊員架繩索下降救出，送醫急救後不治，警方將調查意外原因，今天報請檢察官和法醫相驗。

台中市消防局昨天下午2時12分獲報，和平區大雪山200林道26.1K有創傷救助案件，派遣東勢及西屯分隊，出動各式消防車7輛、消防人員14名，由小隊長林宗龍擔任指揮官。

民眾報案說，有一人疑似滑落邊坡約100公尺，立即派人車趕往現場救助，經消防人員架設繩索下降後於傍晚5時38分接觸傷患，經評估傷患頭部外傷、OHCA(到院前心肺功能停止)，晚上6時41分將傷患搬運至路面，經急救處置後，消防局救護車送往東勢農民醫院。