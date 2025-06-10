金髮碧眼男頭像帳戶稱「想到你身邊」 72歲婦趕去匯機票錢

72歲張姓婦人在LINE上認識自稱人在菲律賓的外籍男子阿爾維斯，對方使用成熟英俊金髮碧眼男大頭照，天天對張婦噓寒問暖；張婦以為遇到異國黃昏戀情，昨天前往銀行要幫男友匯款機票錢，行員研判有異報警，在警方勸說，她才知原來「一切攏是假的」。

單身的張姓婦人被自稱是阿爾維斯的男子在網路上搭訕後，對方表示希望未來能跟張婦在一起，傳訊「想要到你身邊，好好照顧你」、「你對我來說是最珍貴的，我全心全意地珍惜你」；她以為遇到異國黃昏戀緣分，十分心動，近日對方表示想要來台灣見她。

對方稱，若沒有完成匯款，航空公司不會通過他的探訪許可，想要先請張婦幫忙代墊機票款項，等他順利來台就會還錢，同時傳送聲稱是卡塔爾航空的帳戶與地址。

張婦收到「以下是阿爾維斯先生的交通付款資訊。帳戶詳情來自卡塔爾航空在菲律賓的總部。交通費用總額為 8,984.28新台幣。請在完成交易後發送付款證明。一旦付款確認，我們將最終確定阿爾維斯先生的探訪許可請求」等內容，昨天上午9時許就趕往匯款。

張婦前往台南市中西區民生路一間銀行，表示要匯款8984元；行員關懷匯款用途，張婦也如實說是幫助男網友代墊機票錢，並著急請行員快點協助。行員研判有異，通報轄區第二警分局海安派出所，警員王威雲、李俊諺到場詢問，循循善誘，確認男網友身分。