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台南暴衝車禍1死 76歲女駕駛改口煞車失靈

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

死者陳姓老翁妹妹希望檢方能查明車禍事故原因，檢察官已指示警方安排鑑定劉姓婦人的車輛包括煞車及其他零件是否故障。記者袁志豪／攝影
死者陳姓老翁妹妹希望檢方能查明車禍事故原因，檢察官已指示警方安排鑑定劉姓婦人的車輛包括煞車及其他零件是否故障。記者袁志豪／攝影

七十六歲劉姓婦人前天開車行經台南市成功大學旁大學路與勝利路口，涉闖紅燈擦撞兩輛機車再撞上自行車，釀一死二傷，台南地檢署昨天訊後依過失致死罪命劉婦十萬元交保；死者家屬要求檢警查明車禍事故原因。

據了解，劉姓女子是退休教職員，案發當下稱要停車卻誤踩油門，但後來改稱可能是「煞車失靈」導致車輛無法停下。

警方調查，劉姓婦人前天下午一時四十五分許開車載七十七歲鄭姓女性友人，沿台南市大學路往西行駛，接近勝利路口時前方紅燈，劉婦卻沒有減速，逆向繞過停等紅燈汽車後，再連續撞上兩輛機車、一輛自行車，騎自行車的七十四歲陳姓老翁被撞趴到車輛擋風玻璃前再彈飛，傷重不治。

警方檢視肇事車輛行車記錄器，發現當下劉婦不發一語，疑似試著控制車輛，右前座鄭姓婦人則不斷尖叫直到車輛停下。

闖紅燈 過失致死 車禍 行車記錄器

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