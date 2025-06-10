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安農溪泛舟1死 家屬怒控：船都破了還繼續

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

安農溪泛舟出事的橡皮艇明顯被割破，導致橡皮艇進水，重心不穩翻船，造成一死五傷。圖／民眾提供
安農溪泛舟出事的橡皮艇明顯被割破，導致橡皮艇進水，重心不穩翻船，造成一死五傷。圖／民眾提供

宜蘭縣安農溪前天發生泛舟溺水死亡意外，一艘載有九人橡皮艇因進水翻覆，造成一死五傷；死者家屬昨指控業者在水流湍急情況下執意出發，發現船身有破洞還繼續泛舟，甚至叫遊客往「沒有破洞的地方坐」。檢方昨依過失致死罪嫌命游姓業者十萬元交保。

警方調查，死者五十九歲陳姓婦人參加公司員工旅遊，當天一行人分乘三艘橡皮艇泛舟，陳婦坐在第二艘橡皮艇，有八名遊客及一名教練；過程中橡皮艇疑遭卅公分長竹竿等異物刺破，繼續泛舟數百公尺，行經一處激流處重心不穩撞擊岸壁，整船翻覆，陳婦落水漂了一點七公里被救上岸，送醫不治。

檢方昨天相驗遺體，陳婦家屬指控，業者在水流湍急情況下堅持出發，發現船隻破洞進水時，教練未立刻撤離採取安全措施，反而叫乘客坐往「沒有破洞的地方」，導致橡皮艇繼續往下流後重心不穩翻覆。傷者家屬則說，有人落水後未獲妥善照護，自行到三星消防分隊求援才就醫。

檢方傳訊業者及教練，業者說，大家都戴安全帽及穿救生衣，翻船第一時間有三人加入救援，遺憾仍發生不幸，將全力協助家屬善後。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，發生意外的是合法泛舟業者，有針對遊客投保意外險，最高可理賠三百萬元；縣府昨已宣布暫停安農溪泛舟活動，待檢警調查釐清責任，後續不排除對業者採取進一步處置。

當地其他泛舟業者表示，安農溪泛舟偶有零星落水事件，這次是卅年來首件死亡意外。

溺水 安農溪

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