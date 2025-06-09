快訊

才咬傷柴犬…屏東惡霸犬遭沒入 飼主竟鑽漏洞領養又惹禍

中鋼散裝貨輪撞高雄港碼頭 釀1台船沉沒

聽新聞
0:00 / 0:00

影／魔神仔開水龍頭？他調監視器見怪鄰「披被單」 偷放水達40分鐘怒報警

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市楊姓男子昨晚發現門前自來水龍頭被開啟，經調閱自家門前安裝的監視器畫面，查出竟是鄰居所為；鄰居當時還用被單遮頭遮臉，將水管插入水溝，悄悄開啟水龍頭讓自來水流掉長達40分鐘，楊氣憤報案。警方傳喚涉案人林姓男子到案說明，依竊盜罪嫌函送偵辦。

楊姓男子今天凌晨將鄰居放水影像放上Threads社群媒體，指出「你覺得你拿被單把自己蓋住 就看不到是你嗎？我真的無法理解你的心態是什麼 把我家的水管插到水溝裡面把水打開 就這樣我家的水白白流了40分鐘 你難道不知道台南很缺水嗎」、「如果可以我真的沒有想跟你當鄰居」。

網友建議「你就錄影片，測試一分鐘那個水龍頭可以出多少水，配合監視器影片可知該水龍頭流40分鐘，乘以40分鐘，再乘以水費，就是你跟他求償的金額」、「水龍頭改成可以上鎖的，如果被破壞，可以提告」，也有網友批評「好討厭這種浪費水的人 到底是什麼心態」。

楊姓男子受訪表示，自家騎樓的自來水龍頭沒上鎖，是為了給先前馬路上施工工人方便；但昨天深夜約11時許，他準備就寢前，意外聽到家中頂樓加壓馬達作動，研判可能有漏水情形，他四處查看，發現是騎樓的自來水龍頭被打開，水管還被插進水溝不斷流失自來水。

楊調閱自家門口監視器影像，清楚可見居然是隔壁鄰居刻意用被單遮頭遮臉，悄悄伸出手打開水龍頭，還不忘調整水管，讓水流失40分鐘；楊還發現，鄰居之前就有這種偷偷使用他家自來水的行為，有時還會來他家騎樓吐口水，他已至警局報案，堅持捍衛基本權益。

楊姓男子住在台南市南區，轄區第六警分局大林派出所所長陳重羽證實，警方於案發當晚接獲報案，調閱監視器後已鎖定嫌疑人60多歲林姓男子，並通知其到案，全案依刑法竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

林姓男子是洗衣店業者，他接受媒體採訪時聲稱「我為什麼要對他開水，他都已經告我了，我還開水嗎，他的水管放這樣，有時候如果滑進水溝孔，不就都說我弄的，我不承認啦，那不是我。」至於楊提出的監視器畫面，林則稱是被單被風吹掉下來，蓋住了水龍頭，他只是去拉好。

楊姓男子再指出，本案發生前2天，鄰居也涉嫌打開其住處騎樓前所有的水龍頭灑水在地上，楊從監視器發現曾質疑對方，對方回應是要「散熱」；楊也向警方報案提告竊盜，沒想到事隔2天，鄰居竟涉嫌再偷偷開水，疑似意圖造成楊的水費損失，近日楊一期水費要五、六百元。

楊姓男子住處隔壁鄰居刻意用被單遮頭遮臉，悄悄伸出手打開水龍頭，還不忘調整水管，讓水流失40分鐘。圖／翻攝自Threads帳號q156651
楊姓男子住處隔壁鄰居刻意用被單遮頭遮臉，悄悄伸出手打開水龍頭，還不忘調整水管，讓水流失40分鐘。圖／翻攝自Threads帳號q156651
楊姓男子住處隔壁鄰居刻意用被單遮頭遮臉，悄悄伸出手打開水龍頭，還不忘調整水管，讓水流失40分鐘。圖／翻攝自Threads帳號q156651
楊姓男子住處隔壁鄰居刻意用被單遮頭遮臉，悄悄伸出手打開水龍頭，還不忘調整水管，讓水流失40分鐘。圖／翻攝自Threads帳號q156651
楊姓男子住處隔壁鄰居刻意用被單遮頭遮臉，悄悄伸出手打開水龍頭，還不忘調整水管，讓水流失40分鐘。圖／翻攝自Threads帳號q156651
楊姓男子住處隔壁鄰居刻意用被單遮頭遮臉，悄悄伸出手打開水龍頭，還不忘調整水管，讓水流失40分鐘。圖／翻攝自Threads帳號q156651

騎樓 鄰居 監視器 台南

延伸閱讀

「天眼」讓犯罪無所遁形 彰化縣監視器鏡頭達1.2萬支

高鐵和自來水用地遭埋廢棄物 律師涉案連同集團36人起訴

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

基隆罷團志工稱遭威脅 赴派出所報案

相關新聞

中鋼散裝貨輪撞高雄港碼頭 釀1台船沉沒

中鋼一艘香港籍散裝船「明鴻輪」今晚7點13分從高雄港出港時，左舷擦撞高雄港89和90號碼頭轉角處及台船12號和台船8號，...

影／魔神仔開水龍頭？他調監視器見怪鄰「披被單」 偷放水達40分鐘怒報警

台南市楊姓男子昨晚發現門前自來水龍頭被開啟，經調閱自家門前安裝的監視器畫面，查出竟是鄰居所為；鄰居當時還用被單遮頭遮臉，...

台南永康夜市攤突起火 1男1女閃避不及手腳燒傷

台南市永康區五王國小旁夜市晚上七點半左右突然一家生意不錯的地瓜球攤子突然起火，猛烈火勢還向兩旁攤子延燒。雖然消防員到場噴...

蛋蛋的哀傷...使用切割器施工不慎割傷 裝潢工人睾丸外露

一名裝潢工人今天傍晚在彰化縣花壇鄉一處住家3樓施工，在使用圓盤切割器施工時，不慎割傷自己右大腿內側及生殖器，傷口達10公...

新北男超商購物「懷疑被取笑」 持刀怒削2人鼻當場濺血

新北市40歲張男及3名友人，6日晚間至八里區中山路1間超商購物，走出超商時懷疑28歲戴男及36歲饒男取笑他們，雙方發生衝...

台中民宅晚間驚傳火警 寢具燃燒二樓冒黑煙

台中北區益華街民宅在今晚7時許發生火警，現場2樓冒出黑煙，火勢在14分鐘內撲滅，屋內無人受傷受困，僅有燒毀二樓寢具及衣物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。