影／魔神仔開水龍頭？他調監視器見怪鄰「披被單」 偷放水達40分鐘怒報警

台南市楊姓男子昨晚發現門前自來水龍頭被開啟，經調閱自家門前安裝的監視器畫面，查出竟是鄰居所為；鄰居當時還用被單遮頭遮臉，將水管插入水溝，悄悄開啟水龍頭讓自來水流掉長達40分鐘，楊氣憤報案。警方傳喚涉案人林姓男子到案說明，依竊盜罪嫌函送偵辦。

楊姓男子今天凌晨將鄰居放水影像放上Threads社群媒體，指出「你覺得你拿被單把自己蓋住 就看不到是你嗎？我真的無法理解你的心態是什麼 把我家的水管插到水溝裡面把水打開 就這樣我家的水白白流了40分鐘 你難道不知道台南很缺水嗎」、「如果可以我真的沒有想跟你當鄰居」。

網友建議「你就錄影片，測試一分鐘那個水龍頭可以出多少水，配合監視器影片可知該水龍頭流40分鐘，乘以40分鐘，再乘以水費，就是你跟他求償的金額」、「水龍頭改成可以上鎖的，如果被破壞，可以提告」，也有網友批評「好討厭這種浪費水的人 到底是什麼心態」。

楊姓男子受訪表示，自家騎樓的自來水龍頭沒上鎖，是為了給先前馬路上施工工人方便；但昨天深夜約11時許，他準備就寢前，意外聽到家中頂樓加壓馬達作動，研判可能有漏水情形，他四處查看，發現是騎樓的自來水龍頭被打開，水管還被插進水溝不斷流失自來水。

楊調閱自家門口監視器影像，清楚可見居然是隔壁鄰居刻意用被單遮頭遮臉，悄悄伸出手打開水龍頭，還不忘調整水管，讓水流失40分鐘；楊還發現，鄰居之前就有這種偷偷使用他家自來水的行為，有時還會來他家騎樓吐口水，他已至警局報案，堅持捍衛基本權益。

楊姓男子住在台南市南區，轄區第六警分局大林派出所所長陳重羽證實，警方於案發當晚接獲報案，調閱監視器後已鎖定嫌疑人60多歲林姓男子，並通知其到案，全案依刑法竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

林姓男子是洗衣店業者，他接受媒體採訪時聲稱「我為什麼要對他開水，他都已經告我了，我還開水嗎，他的水管放這樣，有時候如果滑進水溝孔，不就都說我弄的，我不承認啦，那不是我。」至於楊提出的監視器畫面，林則稱是被單被風吹掉下來，蓋住了水龍頭，他只是去拉好。