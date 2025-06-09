新北男超商購物「懷疑被取笑」 持刀怒削2人鼻當場濺血

雙方在超商門口發生衝突。記者黃子騰／翻攝

新北市40歲張男及3名友人，6日晚間至八里區中山路1間超商購物，走出超商時懷疑28歲戴男及36歲饒男取笑他們，雙方發生衝突，張男涉持水果刀砍傷2人鼻子。蘆洲警方獲報逮捕張男等4人，詢後依傷害及妨害秩序罪嫌送辦。

蘆洲警方6日晚間9時許接獲報案，八里區中山路一段1間超商前發生糾紛案且有民眾受傷。警員趕抵現場發現戴姓及饒姓男子鼻子遭砍傷血流如注，立即通報救護車將2人送醫，所幸並無生命危險。

警方隨即調閱監視器展開追查，鎖定嫌犯駕駛車輛行蹤，迅速將犯案的張男等4人逮捕。據了解張男與3名友人前往超商購物，懷疑戴姓、饒姓男子聊天時取笑他們，張男上前理論時雙方發生口角進而引發肢體衝突。張男突然掏出預藏的水果刀朝戴、饒2人鼻子猛砍，導致2人鼻子受傷。警方詢後將張男等4人依傷害罪及妨害秩序罪嫌移送法辦。