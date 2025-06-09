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蛋蛋的哀傷...使用切割器施工不慎割傷 裝潢工人睾丸外露
一名裝潢工人今天傍晚在彰化縣花壇鄉一處住家3樓施工，在使用圓盤切割器施工時，不慎割傷自己右大腿內側及生殖器，傷口達10公分，睪丸外露，彰化縣消防局據報後，由於傷勢不輕，消防人員為他包紮止血後，將他送醫，後續傷勢還待觀察。
消防局指出，今天下午5時37分許接獲報案，指花壇鄉中正路一處住宅3樓在裝潢施工時，有一名工人使用圓盤切割器施工時，不慎切割傷右大腿內側及生殖器，立即調派救護車前往救護，到場後，發現傷口達10公分，睪丸外漏，血流不止，由於傷者意識清楚，給予清洗傷口、包紮止血、保暖及心理支持。
不過，因現場位在3樓，搬運困難，後來員警趕到現場，請員警協助搬運至1樓，花了24分鐘，將傷者送彰化基督教醫院治療，幸好無生命危險，但仍須後續治療。
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