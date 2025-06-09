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疑趴睡噎奶窒息...2月大女嬰急救不治 父母列過失致死罪被告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

檢警今天下午3時許相驗後，確認無外傷，檢察官對父母二人均均依嫌疑人製作過失致死罪偵訊筆錄，並訂於12日解剖，釐清死因。示意圖／記者袁志豪攝影
檢警今天下午3時許相驗後，確認無外傷，檢察官對父母二人均均依嫌疑人製作過失致死罪偵訊筆錄，並訂於12日解剖，釐清死因。示意圖／記者袁志豪攝影

林姓夫妻輪流照顧2個月大的女兒，昨天晚間林父發現女嬰躺在床上，頭埋入棉被裡呈現趴睡，抱起時臉色蒼白，趕緊急救並請救護車送醫，但仍因窒息宣告不治；檢方今天下午相驗，雖無外傷，對父母二人均依嫌疑人製作過失致死罪偵訊筆錄，並將於12日解剖釐清死因。

據了解，45歲林姓男子、33歲蔡姓妻子2人婚前各有婚生子女，均為二婚，女嬰是2人結婚後首胎，出生僅70天；夫妻二人都從事服務業，丈夫上大夜班、妻子上小夜班，下班後輪流照顧小孩。家中雖然有嬰兒床，但女嬰睡嬰兒床時常哭鬧，父母改讓她睡大床。

據了解，蔡母照顧時，會讓女嬰頭部靠著母親肩膀睡覺；昨天晚間是蔡母上班，輪到林父照顧，他也讓女兒側躺睡在身邊，晚間9時許醒來後，卻發現女兒頭埋在棉被裡趴睡，翻開一看已臉色蒼白，嘴角吐奶，趕緊實施心肺復甦術急救，並請救護車送醫。

女嬰急救後仍宣告不治，醫師在她口鼻抽出牛奶，疑有噎奶，死因為窒息，通報警政單位；警方接獲通知，依過失致死罪調查偵辦，林姓夫妻今天出現在殯儀館時，母親哭紅雙眼、頻頻拭淚，父親獨自抽菸、悲痛欲絕。

檢警今天下午3時許相驗後，確認無外傷，檢察官對父母二人均依嫌疑人製作過失致死罪偵訊筆錄，並訂於12日解剖，釐清死因。

過失致死 父母

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