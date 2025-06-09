台中民宅晚間驚傳火警 寢具燃燒二樓冒黑煙

台中市北區民宅在今晚傳火警，幸無人受傷受困。記者陳宏睿／翻攝

台中北區益華街民宅在今晚7時許發生火警，現場2樓冒出黑煙，火勢在14分鐘內撲滅，屋內無人受傷受困，僅有燒毀二樓寢具及衣物，詳細起火原因，有待後續釐清。

台中市消防局在今晚7時23分獲報，北區益華街民宅火警，據報案人表示，該民宅是5樓建物，2樓有冒黑煙。

消防局派遣北屯、大誠、文昌、中區及中港分隊，出動11車28人，由北屯分隊蔡朝順小隊長帶隊前往。

消防隊到場回報，現場為4樓水泥建築物，5樓鐵皮加蓋，2樓火煙竄出，火勢在今晚7時37分火勢撲滅。

消防隊在場逐層搜索後，無發現有人員受傷受困，此案僅2樓房間內燃燒寢具、衣物，燃燒面積約5平方公尺，無人員受傷受困，原因及財損待查。