僅為500元！中壢街頭2人遭刺輕重傷 警10分鐘抓兇手

桃園市36歲鍾姓男子今天下午在中壢區後站東昇街，向32歲江姓男子追討500元債務，鍾男夥同友人吳男與江男談判，雙方談判破裂，江男持削尖鐵管猛刺鍾男胸前一刀及劃傷吳男臉部後逃逸，市民報案誤傳「毒品交易捅人」引起熱議，鍾男、吳男兩人送醫，警方循線10分鐘逮捕江男到案，依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢網路社群今天下午突然PO出「中壢後火車站發生亮刀捅人事件」，引起網友關切熱議，市議員魏筠當即指出，據市民回報，她向中壢分局了解，疑似毒品糾紛傷人事件，中壢警方正將嫌犯審問調查，感謝中壢分局快速到場處理。

中壢區東興里長莊英起接獲里民通報，趕到現場協助警方處理，當即通報「萬幸里民都沒有受到波及」，莊英起說，今天下午4時多該里重大治安事件，東昇街一家藥局後方巷內，疑似毒品交易發生亮刀捅人事件，一男子胸口被刺逃至街上求救，里民報警送醫，警方第一時間逮捕嫌犯，里民反應該巷附近沒有天羅地網監視器，建請警方增設監視系統，避免治安死角。

中壢警方表示，鍾男與有債務糾紛，江男在中壢東昇街頭，遇上鍾男和其友人吳男，鍾男向江男追討500元債務，雙方在該巷子談判一言不合衝突，江男持削尖鐵管猛刺鍾男前胸一刀及劃傷吳男臉部後逃逸，警力將鍾男、吳男兩人送醫，鍾男氣胸留院觀察、吳男臉部劃傷包紮，均無生命危險。