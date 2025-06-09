討債抑或花錢求愛不成？26歲男殺酒店小姐 作案動機成謎

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聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮警檢警發現昨天一名女子與一名男子到海堤，不明原因遭男子毆打，女子被推拉入海中，警方今逮捕涉嫌重大的呂姓男子到案。圖／警方提供
花蓮警檢警發現昨天一名女子與一名男子到海堤，不明原因遭男子毆打，女子被推拉入海中，警方今逮捕涉嫌重大的呂姓男子到案。圖／警方提供

花蓮市太平洋公園海邊昨下午出現一具女性浮屍，警方調閱監視器，發現女子在化仁海堤與男子發生肢體衝突，疑似被打暈遭拖行丟入海裡。涉嫌殺人的呂姓男子到案後，精神狀況不穩定說法反覆，一開始供稱替人向女子討債，隨後翻供稱在女方身上花錢求交往不成才行凶，詳細犯案動機仍有待檢警釐清。

昨天有民眾在太平洋公園海邊約10公尺左右，發現海上出現女性浮屍，自告奮勇把浮屍拖上岸；剛好在同一時間，另有人在化仁海堤發現女子的手機、香水與球鞋放在岸邊，警方第一時間以為是女子跳海自殺。沒想到竟是一起凶殺案，犯嫌犯案過程全被岸邊用來查看防汛的監視器拍下。

警方初步調查，26歲呂姓男子與34歲林姓女子，由43歲姜姓司機開車從北部到花蓮，昨天下午約2時，2人到吉安鄉化仁海堤，不明原因發生肢體衝突，呂男在岸邊毆打林女，林撿起地上漂流木反擊，但呂也用漂流木攻擊，還把她的頭部壓在砂礫灘上許久頭破血流，林女疑似被打暈，遭呂強拖到海中被沖走，後來被海流沖到太平洋公園。

警方在市區一家汽車旅館逮捕凶嫌呂男，不過，呂到案說詞反覆，先是供稱林女欠債，受他人委託討債，但他身上沒有本票、委託書等，讓警方對此說法存疑，隨後他又改口，稱他在林女身上花了很多錢，討債不成才痛下殺手。

據了解，呂男在這次花蓮旅行不但預訂一晚上萬元的高級飯店，且呂、林兩人在手機中有自拍照片，疑似呂男向林女求愛交往，但女方拒絕只是生意往來，呂不滿在林女身上花太多錢，卻沒有得到想要的結果，又討債不成後而行凶。

花蓮岸邊監視器拍下，昨天呂男毆打林女，還把她頭部往下按壓在岸邊，林雖然有拿漂流木反擊，仍不敵呂男攻擊，當下失去意識，呂隨即將人拖行丟入海裡。圖／民眾提供
花蓮岸邊監視器拍下，昨天呂男毆打林女，還把她頭部往下按壓在岸邊，林雖然有拿漂流木反擊，仍不敵呂男攻擊，當下失去意識，呂隨即將人拖行丟入海裡。圖／民眾提供

討債 花蓮 浮屍

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