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影／烏坵海象惡劣 岸巡隊驚險救觸礁貨輪9船員畫面曝

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導

金門縣烏坵外海7日晚間驚傳貨輪觸礁進水意外，本國籍「鑫豐」輪靠泊北風碼頭時疑因操作不慎撞上礁石，導致船體破損、機艙進水失去動力，船體逐漸傾斜，情勢危急。金馬澎分署第九岸巡隊烏坵安檢所獲報後，立即聯合海軍陸戰隊烏坵守備大隊，在風浪超大、海象不佳的惡劣條件下，於深夜緊急出動兩棲橡皮艇馳援，歷經驚險過程，成功救出船上9名船員。

第九岸巡隊說明，「鑫豐」輪於7日19時許靠泊時碰撞礁石，初期船長雖嘗試封閉進水艙間並回報尚可控制，但至晚間23時許，因進水惡化造成電力全失、船身明顯傾斜，研判已有沉沒風險，船長遂緊急向海巡單位請求協助。

第九岸巡隊表示，當時海象不佳，夜間能見度低，加上海流湍急，救援困難重重，海巡與海軍官兵不畏風浪，冒險操控兩棲橡皮艇逆流前進，最終於8日凌晨1時46分順利將全船9名船員平安接駁上岸，無人受傷，目前均安置於烏坵鄉公所。

第九岸巡隊表示，此次緊急任務是在多重不利條件下完成，展現軍警聯手高效應變與應對離島突發海事的能力，船舶目前仍錨泊於外海，由海巡與環保單位持續監控，防範後續油污污染或船體沉沒風險。

金門縣烏坵外海7日晚間驚傳本國籍「鑫豐」輪靠泊北風碼頭時疑因操作不慎撞上礁石，導致船體破損、機艙進水失去動力，情勢危急，第九岸巡隊深夜緊急出動兩棲橡皮艇馳援，成功救出9名船員。圖／第九岸巡隊提供
金門縣烏坵外海7日晚間驚傳本國籍「鑫豐」輪靠泊北風碼頭時疑因操作不慎撞上礁石，導致船體破損、機艙進水失去動力，情勢危急，第九岸巡隊深夜緊急出動兩棲橡皮艇馳援，成功救出9名船員。圖／第九岸巡隊提供
一艘本國籍貨輪「鑫豐」輪前晚於金門烏坵海域觸礁，船體破損導致機艙進水。圖／烏坵鄉民提供
一艘本國籍貨輪「鑫豐」輪前晚於金門烏坵海域觸礁，船體破損導致機艙進水。圖／烏坵鄉民提供
本國籍「鑫豐」輪靠泊北風碼頭時疑因操作不慎撞上礁石，導致船體破損、機艙進水失去動力，9名船員驚險獲救場面。圖／第九岸巡隊提供
本國籍「鑫豐」輪靠泊北風碼頭時疑因操作不慎撞上礁石，導致船體破損、機艙進水失去動力，9名船員驚險獲救場面。圖／第九岸巡隊提供

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