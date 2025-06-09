影／要價近600萬！開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車
汽車保養廠業務周姓男子替客戶保養要價近600萬元的摩根汽車，今中午開車至保養廠途中，在台北市內湖區轉彎打滑，撞上停等紅燈兩輛汽車，無人受傷，警方正在調查事故原因。
警方調查，46歲周姓男子今中午近12時駕駛客戶的摩根汽車，沿北市內湖區行善路48巷往南行駛，左轉至行善路時失控打滑，車頭撞擊由49歲林姓、59歲陳姓男子分別駕駛、沿行善路往西行駛停等紅燈汽車，未造成傷亡。
周稱轉彎不慎失控打滑，警方施以呼氣檢測，3名駕駛均未酒駕，調閱監視器釐清事發經過，並調查肇事原因。
該車造型復古，車禍被民眾拍攝上傳Threads，戲稱是「穿越時空的車禍」。據摩根汽車代理商資訊，這輛英國廠牌的Morgan Plus Four售價549萬起，搭載BMW 2.0升渦輪增壓直列4缸引擎，8速自手排最大馬力255 bhp、最大扭力295 lb ft，時速0至100公里加速4.8秒。
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