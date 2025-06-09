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礁溪警消破門...疑輕生情侶1死1獲救 留書信曝「生活很苦」
宜蘭礁溪鄉吳沙村今天下午傳出一對男女情侶倒臥租屋處，女方家屬因找不到人報案，警消破門後，發現22歲女子已無生命、34歲男子昏迷送醫搶救，現場充斥一氧化碳氣味，遺書稱「生活很苦」，研判疑似情侶輕生。
34歲吳姓男子是宜蘭人，與22歲新竹邱姓女子交往，礁溪警分局今天11時接獲女方家屬報案，父親指稱女兒半夜傳出訊息有輕生的念頭，後來他們一直連繫不上，擔心其安危盼協尋。
礁溪警分局派員警前往男方的租屋處查看，發現女子的摩托車停在門口，敲門沒有回應且房門反鎖，警消連同房東一起破門後，看見2人倒臥屋內，現場留有火盆，空氣充斥著一氧化碳。
女子已無生命徵象，男生陷入昏迷，緊急送醫，兩人都沒有明顯外傷。警方勘驗現場，未發現打鬥痕跡及外力介入，女方留有遺書交代後事，並提到「生活很苦」，現場有一氧化碳殘留，研判疑似情侶輕生，全案細節尚待調查釐清。
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