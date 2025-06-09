一艘本國籍貨輪「鑫豐」輪前晚於金門烏坵海域觸礁，船體破損導致機艙進水。圖／烏坵鄉民提供

一艘本國籍貨輪「鑫豐」輪前晚於金門烏坵海域觸礁，船體破損導致機艙進水，船長研判恐有沉沒風險，8日凌晨宣布棄船，9名船員全數由海巡人員接駁上岸，目前暫住於烏坵鄉公所。交通部航港局昨緊急開應變會議，要求船東與租方立即委託海事業者拖救並提出抽油計畫，否則將依「商港法」裁處。

第九岸巡隊通報，7日19時許接獲烏坵安檢所通報，「鑫豐」輪在靠泊烏坵碼頭時發生觸礁，船底右側出現約10公分裂縫，導致機艙進水並失去動力，船舶已緊急下錨停泊於港外。船長8日凌晨1時46分決定棄船，船上9人均由海巡安全接送上岸，無人傷亡。

航港局隨即於8日上午10時開第一次緊急應變會議，與海洋保育署、海巡署、金門縣環保局及船東、船務代理等單位透過視訊會議討論後續應處。

航港局指出，目前該船尚未位移，也無油汙外洩，船上油閥已關閉，僅因船體破損造成機艙進水。惟為防止災害擴大，已要求船東與船舶租方應於8日下午4時前完成海事拖救委託，9日上午9時前提出完整的抽油計畫書送審。若未依限處理，將依商港法第53條規定開罰。

另依海保署建議，船東須儘速提供船舶國籍證書、防汙證書與保險文件，並依海洋汙染防治法第33條採取應對措施。若未妥善處理汙染風險，也將依法處分。

目前9名船員均安，船上發電機仍可運作，後續視天候與潮汐條件，將由船員視情況登船抽水或檢修船況。岸巡單位將持續監控現場，若發現油汙外洩，將立即與金門縣環保局啟動防汙應變處置。