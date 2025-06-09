又傳虐童案！土城2歲男童慘被家暴喪命 狠心父母遭起訴

新北市土城2歲男童遭親生父母家暴毆打致死，其父母遭新北檢依家暴重傷致死等罪起訴，交由國民法官審理。圖／聯合報系資料照片

新北市土城一名2歲陳姓男童，今年1、2月間，連續遭親生父母掌摑、腳踹即以香菸炙燙身體，出現臉色發白、眼神失焦、反應遲緩等現象。但其父母不僅未將其送醫，甚至獨留兒子在家中長達12小時，返家後驚覺臉色發青、抽搐不止、失去意識，緊急送醫後住院仍宣告不治。新北地檢署依家暴重傷致死等罪起訴這對狠心的年輕父母，全案將由國民法官進行審理。

起訴指出，男童原寄宿新莊外公家，本月14日剛被帶回土城，由父母親自照料，不料便遭到便不當管教和嚴重家暴。男童經診斷，發現左手臂及胸口都有香菸燙傷痕跡，左側腦硬膜下出血，合併雙側視網膜出血及抽搐，住院超過一個月仍難以挽回生命。

檢察官認定，男童父母涉犯刑法家暴重傷致死及家暴有義務者對無自救力之人不為生存所必要之扶助或保護致死等罪，且2人故意對兒童犯罪，依兒少法加重其刑至1/2，並依國民法官法交由國民法官審理。