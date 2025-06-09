影／她騎黃牌檔車路口轉彎撞轎車 車殼解體人慘摔影片曝光

20歲陳姓女子今天中午12時45分許騎黃牌檔車行經高市澄清路，直接在路中央左轉文衡路，當場撞上直行由鄧姓男子駕駛的轎車，陳女連人帶車噴飛慘摔，還波及路口停紅燈的2輛機車，檔車車殼解體，所幸陳僅受輕傷。

三民二警分局指出，陳姓女子今天中午12時45分許騎黃牌檔車沿澄清路行駛，在快車道欲左轉文衡路口時，與直行澄清路由南往北的鄧姓男子（63歲）轎車發生相撞。

陳女當下連人帶車噴飛至路口的機車待轉區，檔車車殼零件脫落，過程波及在待轉區的1名機車女騎士，導致她重心不穩，摔倒在另一輛機車上，所幸無大礙，陳女則手腳擦挫傷。

警消到場，因陳女意識清楚，警方對陳、鄧等人實施酒精呼氣測試，均無人酒駕；警方初步研判，陳女行經交叉路口未達中心處占用來車道，且搶先左轉彎，轉彎時未禮讓直行車先行釀禍。