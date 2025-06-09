影／台中女高中生失聯5天...家屬心急刊文 警今說明進度
台中市沈姓女高中生在4日離校後不知去向，迄今已進入第5天，家屬在網路刊登尋人啟事，希望外界幫忙協助找人，第五警分局表示，此案已依規定受理，女學生在新民高中站下公車後，即不知去向，仍未尋獲。
第五警分局表示，此案是在5日時，受理沈姓女高中生（17歲）的母親報案，沈女在4日下午5時許，從學校離開後即不知去向，全案依規定受理失蹤人口，報請勤務指揮中心通報轄內，或他轄有關單位、線上警力查尋，目前尚未尋獲。
警方調查，沈女4日下午4時許搭乘公車，同日下午5時許在新民高中站下車後，即不知去向，已持續調閱沿線監視器，全力協尋失聯學生。
第五警分局呼籲，若民眾有任何線索，請立即撥打110或與第五分局東山派出所聯絡（電話：04-22392713），共同協助尋找失聯學生。
家屬刊登的尋人啟事提到，沈女有向同學提過，大甲區有一個男友，但家人也聯繫不上。
女高中生失蹤前特徵身穿灰色上衣、高中紫色運動褲、白色板鞋，背黑色書包與白色手提袋，手拿類似菜籃的水壺袋，頭髮短是棕色，有戴紫色圈框眼鏡，額頭有大拇指胎記，脖掛一個銅八卦。
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