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坐在沒有破洞地方？ 安農溪泛舟釀1死5傷 家屬指控業者過失致死
宜蘭縣安農溪昨天發生近30年首起泛舟溺水死亡意外，一艘載有9人橡皮艇疑似遭竹竿等尖銳物戳破，船隻進水翻覆，造成1死5傷，死者家屬指控業者在水流湍急的情況下，仍執意出發，甚至叫遊客坐往「沒有破洞的地方」，將控告業者過失致死。縣府下午起已暫停泛舟活動。
業者表示，當時大家都有穿救生衣，船翻覆，人就是會飄，在翻船的第一時間，警戒人員與岸上人員共3人都有加入，全力救援。
最近天氣晴雨不定，安農溪水流湍急，昨天下午載有8名遊客及1名教練的橡皮艇進行泛舟，行經雙賢二號上游處河道，疑似為了閃避河面激流撞擊山壁，當時因溪流高低落差且重力加速度，撞擊力道相當大，橡皮艇遭疑似竹竿等異物刺破，重心不穩整船翻覆，59歲陳姓婦人未及時被救起，往下游飄了1.7公里才被救上岸，已無心跳呼吸，送醫不治。
今天進行相驗，死者家屬指控，業者教練在水流湍急的情況下仍堅持出發，在發現船隻出現破洞進水時，未立刻撤離採取安全措施，反而叫乘客坐往「沒有破洞的地方」，船隻繼續往下流了一段河道，導致重心不穩翻覆。至於傷者的家屬則說，有人落水後受傷流血未獲妥善照護，大太陽底下，最後他們是自行到三星消防分隊求援後就醫。
其他的泛舟業者則說，安農溪泛舟偶有零星落水事件，這次是20至30年來首見造成乘客死亡意外，第一次遇到這麼嚴重的情況，感到震驚意外。
宜蘭縣政府工商旅遊處表示，安農溪有2家合法泛舟業者，翻船事故是其中1家，有針對遊客投保意外險，最高可理賠3百萬元；縣府要求相關業者全力協助傷者就醫、理賠與家屬安置，進一步釐清事故成因，下午暫停所有泛舟活動，開放時間另行公布。
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