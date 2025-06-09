坐在沒有破洞地方？ 安農溪泛舟釀1死5傷 家屬指控業者過失致死

宜蘭縣安農溪泛舟傳出翻船意外，造成全船9人落水、1名婦人喪命，家屬不滿業者處置失當，將控告過失致死。圖／資料照，並非事故橡皮艇

宜蘭縣安農溪昨天發生近30年首起泛舟溺水死亡意外，一艘載有9人橡皮艇疑似遭竹竿等尖銳物戳破，船隻進水翻覆，造成1死5傷，死者家屬指控業者在水流湍急的情況下，仍執意出發，甚至叫遊客坐往「沒有破洞的地方」，將控告業者過失致死。縣府下午起已暫停泛舟活動。

業者表示，當時大家都有穿救生衣，船翻覆，人就是會飄，在翻船的第一時間，警戒人員與岸上人員共3人都有加入，全力救援。

最近天氣晴雨不定，安農溪水流湍急，昨天下午載有8名遊客及1名教練的橡皮艇進行泛舟，行經雙賢二號上游處河道，疑似為了閃避河面激流撞擊山壁，當時因溪流高低落差且重力加速度，撞擊力道相當大，橡皮艇遭疑似竹竿等異物刺破，重心不穩整船翻覆，59歲陳姓婦人未及時被救起，往下游飄了1.7公里才被救上岸，已無心跳呼吸，送醫不治。

今天進行相驗，死者家屬指控，業者教練在水流湍急的情況下仍堅持出發，在發現船隻出現破洞進水時，未立刻撤離採取安全措施，反而叫乘客坐往「沒有破洞的地方」，船隻繼續往下流了一段河道，導致重心不穩翻覆。至於傷者的家屬則說，有人落水後受傷流血未獲妥善照護，大太陽底下，最後他們是自行到三星消防分隊求援後就醫。

其他的泛舟業者則說，安農溪泛舟偶有零星落水事件，這次是20至30年來首見造成乘客死亡意外，第一次遇到這麼嚴重的情況，感到震驚意外。