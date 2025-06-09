影／成大旁衝撞釀1死2傷 76歲婦事發反應行車記錄曝光

76歲劉姓老婦昨下午1時許高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，涉闖紅燈擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車行經路口74歲陳姓老翁；警方調閱劉婦車上行車記錄器，發現肇事婦人車禍時不發一語，倒是一旁的朋友，因為車輛失控不斷尖叫。

台南地檢署檢察官今天凌晨複訊後，已將肇事劉姓婦人依涉犯過失致死罪嫌10萬元交保；據了解，劉婦一直到深夜仍情緒慌亂，不斷搓手，低頭不語，檢方之後將再傳喚她釐清案情。今天上午10時10分，檢方會同法醫至台南殯儀館與死者陳姓老翁的妹妹相驗遺體。

檢警相驗後，確認陳姓老翁死因是因車禍造成頭頸胸部等處鈍傷、骨折導致死亡，家屬對死因沒有特別意見，已將遺體發還處理後事，並未安排解剖；由於死者妹妹希望檢方能查明車禍事故原因，檢察官已指示警方安排鑑定釐清劉姓婦人的車輛包括煞車以及其他零件是否故障。

警方檢視劉婦車上的行車記錄器，發現肇事當下劉婦不發一語，疑似正努力試著控制車輛，副駕駛座的77歲鄭姓婦人則從車輛失控開始就不斷尖叫，兩人之間沒有對話，一直到車輛停下；警方查扣肇事車輛與行車記錄器，已將畫面影像一併呈報給檢察官偵辦。

據了解，劉婦是退休教職員，剛換駕照，有效期限至2027年7月1日，劉婦沒有酒駕，尚無查出有重大肇事記錄；她昨天原本載著鄭婦要去喝下午茶，兩人穿著正式。當現場初步調查，劉婦沿大學路往勝利路開，原本看到紅燈要踩煞車，卻疑似誤踩油門。

劉婦被帶至警局時，情緒低落，對許多問題都表示因太過緊張，腦筋一片空白，不太記得；她面對警方詢問，先表示以為前方是綠燈，才會往前開，警方出示現場監視器畫面後，又稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事。

劉婦兒子受訪時則表示，母親當時應該是有看到紅燈，但其聲稱是因煞車無法作動，才導致車輛一路暴衝；對於事故原因究竟是否為機械操作不當、煞車失靈或人為因素所致，檢警將調查釐清事故原因與肇事責任。