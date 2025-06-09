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電動輔助車不得騎上道路 彰化阿嬤違規撞倒機車後逃逸

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市實踐路本月2日發生一名老阿嬤電動輔助車失控撞倒機車後「逃逸」案件，警方受理報案，已調閱監視器找人。警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，電動輔助車不得騎上道路，違者可處500元罰鍰，造成他人財物受損，還須負起賠償責任。

機車被撞的車主今天出面指出，本月2日下午3點多，發現他停在店門口的機車被人撞倒，經調閱監視器，撞倒機車的是一名騎著電動輔助車的老婦人。當時，她經過時，疑似伸手和對向的人打招呼，手一伸出去就失去平衡，整輛車往右邊撞，撞倒他停在店門口前的機車和垃圾桶。

依監視器示，這名阿嬤撞到機車後，沒停車，而是倒車，卻輾到磚頭後，再往前行，轉了360度，繼續回到道路上，從容騎著離去。

機車車主表示，這位阿嬤看起來應該有7、80歲，在實踐路撞倒他的機車後，先是直行，再繞巷子後又繞往力行路，騎到中山路後再繞到消防分隊附近躲一下，最後又繞到台化附近巷子後就不見了，懷疑她應該是當地人，很熟悉地理環境。他希望阿嬤能出面處理機車受損的修理費用。

彰化警分表示，依現行交通法規，電動輔助代步車列為「行人輔具」，是比照行人使用範圍，只能在騎樓、人行道行駛，若違規騎在道路上，依道路交通管理處罰條例第78條可處處500元罰鍰。

警方表示，由於這名婦人騎電動輔助車未致人傷亡，因此不構成刑法肇事逃逸，如果造成對方財物損失，則須負起賠償責任。

彰化市實踐路本月2日發生一名老阿嬤騎電動輔助車失控撞倒機車後「逃逸」案件，警方受理報案，已調閱監視器找人。翻攝自自臉書社團「彰化人大小事」。
彰化市實踐路本月2日發生一名老阿嬤騎電動輔助車失控撞倒機車後「逃逸」案件，警方受理報案，已調閱監視器找人。翻攝自自臉書社團「彰化人大小事」。

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