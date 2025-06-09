快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北市霞海城隍遶境蒙灰…陣頭圍毆香案3打1 警介入追查

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市霞海城隍廟近期在大同區舉辦年度遶境系列活動，昨有陣頭在延平北路四段與香案人員爆衝突，釀成3人圍毆1人局面，民眾錄影上傳後引發關注，傷者雖無意提告，事後到案說明，警方今將陸續通知滋事者到案，朝聚眾鬥毆罪方向偵辦。

警方調查，延平北路四段一處住戶因應遶境在家門口擺設香案，昨午12時許，住戶友人33歲周姓男子發現，陣頭人員將剛燃放完的煙火，踢向路旁堆放鞭炮處，可能引發走火燃放鞭炮，便出言勸阻，未料引來陣頭3人圍毆。

周男事後雖無意報警提告究責，但案發過程被民眾錄影上傳，引發關注，經警方通知，周男昨晚仍到案說明，顯示自身臉部因遭圍毆而受擦挫傷。

警方輔以監視器畫面追查，鎖定案發時是「大龍峒金獅團」成員涉案，通知該團李姓團主到案調查，李男稱活動期間他都站在隊伍前方，不知後方發生什麼事，將全力配合警方調查。

警方表示，周男目前暫未提告，仍預計今天會將涉案3人陸續通知到案調查，全案朝聚眾鬥毆罪方向偵辦；民眾處理糾紛應冷靜，切勿私刑暴力，警方對於違法情事定將依法究辦。

昨午12時許，周男發現陣頭人員將剛燃放完的煙火踢向路旁堆放鞭炮處，出言勸阻引來陣頭3人圍毆。記者李隆揆／翻攝
昨午12時許，周男發現陣頭人員將剛燃放完的煙火踢向路旁堆放鞭炮處，出言勸阻引來陣頭3人圍毆。記者李隆揆／翻攝

鬥毆 霞海城隍廟 陣頭 衝突 提告

延伸閱讀

艋舺公園月底改建民團憂街友流離失所 北市社會局：將協助安置

霞海城隍廟遶境放鞭炮竟成鬥毆 北市警依法偵辦

公園散步見屁孩竟嗆看三小 新北男慘遭6人圍毆濺血

淡水清水祖師遶境落幕 宮廟小貨車載超量煙火遭罰沒入

相關新聞

影／北市霞海城隍遶境蒙灰…陣頭圍毆香案3打1 警介入追查

台北市霞海城隍廟近期在大同區舉辦年度遶境系列活動，昨有陣頭在延平北路四段與香案人員爆衝突，釀成3人圍毆1人局面，民眾錄影...

通緝犯見警狂飆先撞路旁貨車 再撞人行道電箱棄車逃亡

新北市蘆洲警今天中午12時許埋伏追緝1名毒品通緝犯時，嫌犯疑似發現警方跟蹤竟加速逃逸，警員為避免危險未繼續追蹤。不料該車...

國5雪隧大客車與2自小客追撞占車道 車流嚴重回堵逾10公里

國5雪隧南下21.3公里今天中午發生1輛大客車與2輛自小客車追撞，佔用內外側車道無法通行，目前車流一路往北回堵到坪林端入...

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

花蓮市太平洋公園海邊昨天下午出現一具女性浮屍，警方調閱監視器，發現女子在化仁海堤與男子發生肢體衝突，女子疑似被打暈遭拖行...

電動輔助車不得騎上道路 彰化阿嬤違規撞倒機車後逃逸

彰化市實踐路本月2日發生一名老阿嬤騎電動輔助車失控撞倒機車後「逃逸」案件，警方受理報案，已調閱監視器找人。警方表示，依道...

刑事局慶祝警察節 表揚模範警察人員

內政部警政署刑事警察局於今(9)日辦理114年警察節慶祝大會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。