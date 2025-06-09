影／北市霞海城隍遶境蒙灰…陣頭圍毆香案3打1 警介入追查

台北市霞海城隍廟近期在大同區舉辦年度遶境系列活動，昨有陣頭在延平北路四段與香案人員爆衝突，釀成3人圍毆1人局面，民眾錄影上傳後引發關注，傷者雖無意提告，事後到案說明，警方今將陸續通知滋事者到案，朝聚眾鬥毆罪方向偵辦。

警方調查，延平北路四段一處住戶因應遶境在家門口擺設香案，昨午12時許，住戶友人33歲周姓男子發現，陣頭人員將剛燃放完的煙火，踢向路旁堆放鞭炮處，可能引發走火燃放鞭炮，便出言勸阻，未料引來陣頭3人圍毆。

周男事後雖無意報警提告究責，但案發過程被民眾錄影上傳，引發關注，經警方通知，周男昨晚仍到案說明，顯示自身臉部因遭圍毆而受擦挫傷。

警方輔以監視器畫面追查，鎖定案發時是「大龍峒金獅團」成員涉案，通知該團李姓團主到案調查，李男稱活動期間他都站在隊伍前方，不知後方發生什麼事，將全力配合警方調查。