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刑事局慶祝警察節 表揚模範警察人員

桃園電子報／ 桃園電子報

內政部警政署刑事警察局於今(9)日辦理114年警察節慶祝大會，由局長周幼偉親自主持，並邀請打詐指揮中心指揮官內政部政務次長馬士元等貴賓，會中先就陞職及初任警察官人員授階，接著進行頒獎儀式，表揚當選模範警察人員偵查正張家鋐、陳柏瑋、黃楷鈞及偵查員江樂麒，4名獲選人員工作績效優異，偵破多起重大刑事案件、規劃打擊詐欺工作，從警以來考績多列甲等，勤奮努力、主動積極，對刑事偵防工作均有特殊貢獻。另偵查員柯建民、警務正吳幸瑢及巡官林詩珊等3人在工作崗位上充分發揮專業，於鑑驗領域貢獻傑出，分別獲選為全國及該局刑事鑑識楷模；最後頒發各級別資深績優警察獎章，由主任劉貞汝等6人代表上台受獎。

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內政部警政署刑事警察局辦理114年警察節慶祝大會。圖：刑事局提供

周幼偉在警察節慶祝大會對全體人員不辭辛勞，努力維護治安工作表示肯定，並感謝眷屬們在背後默默支持，讓警察人員工作上得以無後顧之憂地全力衝刺，同時勉勵大家不斷精進厚實專業能力，以提升刑事偵防量能及建立警察專業形象。周幼偉強調，當前重要工作仍為打擊「黑、金、槍、毒、詐」，而打詐更是全民關注焦點，刑警局建置「165打詐儀錶板」專網、推動國內各銀行加入鷹眼識詐聯盟、啟動「百斬計畫獎五萬」專案及「查找潛在被害人」計畫；另因應資安即國安，成立「資安鑑識及應變小組」等，運用各項刑事偵防策略，聚焦當前重點治安工作，並針對關鍵上游積極溯源，力求打擊犯罪核心，同時與各地方警察局攜手合作，期能共同維護社會安寧秩序。

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刑事局持續與各地方警察局攜手合作，共同維護社會安寧秩序。圖：刑事局提供

刑事局提到，為慰勉刑事警察人員辛勞付出，並促進彼此情誼交流及凝聚團隊向心力，於慶祝大會後特別準備美味餐點提供享用；另於今日下午舉行登山、淨山健走活動，12日還將與台灣血液基金會台北捐血中心共同舉辦捐血活動，以彰顯刑事警察人員健康活力之精神，並鼓勵大家熱心公益、響應挽袖捐血。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局慶祝警察節 表揚模範警察人員

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