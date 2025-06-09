快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

聽新聞
0:00 / 0:00

合成大頭照申辦護照 7萬元轉手賣給大陸變造護照集團

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓男子涉以7萬元販賣自己的護照，去年提供個人大頭照給變造護照集團，集團成員先合成擬護照使用人面貌特徵的假大頭照，再由李男持逼真的假大頭照，至外交部領事事務局申辦換發護照，李男取得護照在台北車站轉交護照給集團。台北地檢署偵結，依買賣護照罪嫌起訴李男。

暱稱「K」的韋姓陸籍男子主持的變造護照集團，韋男、成員大陸魏姓女子女魏志紅、愛爾蘭籍的CHEN XIAO、新加坡籍的LEE YONG BRENDAN與KOH YINLIN在境外共組國際犯罪集團，5人另案通緝中。

男子劉慶昇加入該犯罪集團，涉擔任韋男的我國境內代理人，代尋買家，也替賣家申辦護照，以每本男性護照美金6000元、女性美金7000元販賣獲利，得款190萬元，遭台北地方法院依買賣護照等罪判刑應執行1年6月徒刑。可上訴。

檢方查出，李男透過網友得知賣護照門路，以7萬元販賣自己的護照，依指示提供個人大頭照給犯罪集團，供集團合成擬使用假護照人士的面貌特徵、變造逼真的大頭照。

起訴指出，2023年10月23日李男涉持合成的大頭照紙本檔案，至外交部領事事務局，在中華民國普通護照申請書、簡式護照資料表填上自己的個資後申請換發護照，隔天隨即拿到假護照，約一周內在台北車站交給劉慶昇。

檢方認定，李男行為足以損害我國對護照審核發放正確性，我國國民入出境紀錄的真實性，及我國護照在外國公信性，李男涉犯護照條例第29條第1款買賣護照罪嫌，依法起訴，變賣護照不法所得沒收或追徵其價額。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

護照 外交部 台北車站

延伸閱讀

10人有1人秒回家！機場接送司機必問1句話 網讚：乘客的天使

籃球／湖人冠軍名將之子有望披台灣戰袍？ 莊瑞雄曝護照進度

川普又有大動作！全面禁止12國人入境美國 7國受部分限制

疑不熟月台…63歲台男馬來西亞落軌遭列車撞斃 現場尋獲護照身分曝光

相關新聞

影／北市霞海城隍遶境蒙灰…陣頭圍毆香案3打1 警介入追查

台北市霞海城隍廟近期在大同區舉辦年度遶境系列活動，昨有陣頭在延平北路四段與香案人員爆衝突，釀成3人圍毆1人局面，民眾錄影...

通緝犯見警狂飆先撞路旁貨車 再撞人行道電箱棄車逃亡

新北市蘆洲警今天中午12時許埋伏追緝1名毒品通緝犯時，嫌犯疑似發現警方跟蹤竟加速逃逸，警員為避免危險未繼續追蹤。不料該車...

國5雪隧大客車與2自小客追撞占車道 車流嚴重回堵逾10公里

國5雪隧南下21.3公里今天中午發生1輛大客車與2輛自小客車追撞，佔用內外側車道無法通行，目前車流一路往北回堵到坪林端入...

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

花蓮市太平洋公園海邊昨天下午出現一具女性浮屍，警方調閱監視器，發現女子在化仁海堤與男子發生肢體衝突，女子疑似被打暈遭拖行...

電動輔助車不得騎上道路 彰化阿嬤違規撞倒機車後逃逸

彰化市實踐路本月2日發生一名老阿嬤騎電動輔助車失控撞倒機車後「逃逸」案件，警方受理報案，已調閱監視器找人。警方表示，依道...

刑事局慶祝警察節 表揚模範警察人員

內政部警政署刑事警察局於今(9)日辦理114年警察節慶祝大會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。