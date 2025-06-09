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合成大頭照申辦護照 7萬元轉手賣給大陸變造護照集團
李姓男子涉以7萬元販賣自己的護照，去年提供個人大頭照給變造護照集團，集團成員先合成擬護照使用人面貌特徵的假大頭照，再由李男持逼真的假大頭照，至外交部領事事務局申辦換發護照，李男取得護照在台北車站轉交護照給集團。台北地檢署偵結，依買賣護照罪嫌起訴李男。
暱稱「K」的韋姓陸籍男子主持的變造護照集團，韋男、成員大陸魏姓女子女魏志紅、愛爾蘭籍的CHEN XIAO、新加坡籍的LEE YONG BRENDAN與KOH YINLIN在境外共組國際犯罪集團，5人另案通緝中。
男子劉慶昇加入該犯罪集團，涉擔任韋男的我國境內代理人，代尋買家，也替賣家申辦護照，以每本男性護照美金6000元、女性美金7000元販賣獲利，得款190萬元，遭台北地方法院依買賣護照等罪判刑應執行1年6月徒刑。可上訴。
檢方查出，李男透過網友得知賣護照門路，以7萬元販賣自己的護照，依指示提供個人大頭照給犯罪集團，供集團合成擬使用假護照人士的面貌特徵、變造逼真的大頭照。
起訴指出，2023年10月23日李男涉持合成的大頭照紙本檔案，至外交部領事事務局，在中華民國普通護照申請書、簡式護照資料表填上自己的個資後申請換發護照，隔天隨即拿到假護照，約一周內在台北車站交給劉慶昇。
檢方認定，李男行為足以損害我國對護照審核發放正確性，我國國民入出境紀錄的真實性，及我國護照在外國公信性，李男涉犯護照條例第29條第1款買賣護照罪嫌，依法起訴，變賣護照不法所得沒收或追徵其價額。
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