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三峽翁肇事後成大旁76歲婦開車又現死傷 警今為社區長者宣講

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

新北市三峽區78歲余姓老翁5月19日撞死2名學生與1名接孩子下課的母親，昨天台南市東區76歲劉姓老婦又暴衝闖紅燈撞死騎單車老翁釀1死2傷，高齡者開車風險引發關注；台南市警第五分局交通組昨天走進社區，向高齡長者宣講安全駕駛觀念，守護民眾行的安全。

第五警分局交通組昨天下午前往興北社區發展協會大興里活動中心針對高齡長者，宣講「行」的安全，除了說明「銀髮族交通安全守則」，也提醒隨著年齡增長，長者的視力、聽力與反應能力可能會逐漸減弱，在行動上相對較為緩慢。

交通組建議，長者若感到視力或反應力下降，應減少開車或請家人協助接送；若開車或騎車上路，應「慢看停、守規則、平安出門快樂回家」，守護民眾行的安全，共創友善、安全交通環境，避免危險駕駛。騎車應佩戴安全帽，即使是短距離也務必佩戴，確保頭部防護。

交通組也透過「交通事故真實案例」，陳述交通事故發生的原因，強調「未保持安全距離」、「闖紅燈」、「未注意車前狀況」等常見肇因；也提醒應避免長時間停留在大型車（如公車、聯結車、大貨車）的死角區域及避免靠近正在轉彎的大型車，提供正確行車觀念與防禦駕駛建議。

分局長洪宏榮呼籲，年長者因視力、反應能力較差，外出請盡量穿著顏色鮮明衣物，騎乘機車亦應遠離大型車，防止落入大型車駕駛視野死角及內輪差區域，以降低發生事故的風險。

台南市警第五分局交通組昨天下午前往興北社區發展協會大興里活動中心針對高齡長者，宣講「行」的安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局交通組昨天下午前往興北社區發展協會大興里活動中心針對高齡長者，宣講「行」的安全。記者袁志豪／翻攝

闖紅燈 銀髮族 視力 交通事故

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