快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

聽新聞
0:00 / 0:00

她騎車到超商後走路離去 出遊二天返家未見車以為遭竊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

38歲鄭姓女子自己將機車騎到住家後面的超商，走路回家，卻記成機車仍停在住家門口，出遊返家後，誤以為機車遭竊，昨天下午連忙走進派出所報案；經警方調閱監視器，半小時查出機車好好停在超商前中庭，讓她順利找回機車，她才想起是自己記錯。

昨天下午1時許，台南市安南區鄭姓女子慌張走進台南市警第三分局安中派出所，表示出門遊玩，回家後停放於安中路家門前的機車不見；安中所副所長顏琦晉及警員施盈禪了解後，立即調閱運用監視器辨識系統，發現除了鄭女外，並無他人騎乘，研判機車應未遭竊。

警方分工前往現場調閱監視器，並於周邊擴大尋找，半小時內於下午2時12分就在隔壁巷內找到鄭女機車；鄭女才恍然想起，自己出遊前曾騎車至隔壁巷的超商，將車輛停放中庭，離去時採步行返家，把機車獨留現場，沒想到出去玩二天就忘記了，感謝警方協助快速找回。

分局呼籲，民眾外出時若將車輛停放在不熟悉的路段或停車場，可使用手機拍照留存或記下附近清楚的標，以免忘記停放地點；若車輛失竊，可就近至鄰近派出所或撥打110報案專線，警方將派員協助。

38歲鄭姓女子自己將機車騎到住家後面的超商，走路回家，卻記成機車仍停在住家門口，出遊返家後，誤以為機車遭竊。記者袁志豪／翻攝
38歲鄭姓女子自己將機車騎到住家後面的超商，走路回家，卻記成機車仍停在住家門口，出遊返家後，誤以為機車遭竊。記者袁志豪／翻攝
38歲鄭姓女子自己將機車騎到住家後面的超商，走路回家，卻記成機車仍停在住家門口，出遊返家後，誤以為機車遭竊。記者袁志豪／翻攝
38歲鄭姓女子自己將機車騎到住家後面的超商，走路回家，卻記成機車仍停在住家門口，出遊返家後，誤以為機車遭竊。記者袁志豪／翻攝
38歲鄭姓女子自己將機車騎到住家後面的超商，走路回家，卻記成機車仍停在住家門口，出遊返家後，誤以為機車遭竊。記者袁志豪／翻攝
38歲鄭姓女子自己將機車騎到住家後面的超商，走路回家，卻記成機車仍停在住家門口，出遊返家後，誤以為機車遭竊。記者袁志豪／翻攝

超商 監視器 台南

延伸閱讀

基隆罷團志工稱遭威脅 赴派出所報案

8旬老婦散步體力不支獨坐路旁 八德暖警助平安返家

上百人受害！越配借貸互助會倒會「涉捲走5千萬」 同鄉血本無歸報警

婦人「漂進」大武崙漁港…海巡中士報案「救援時已死亡」 死由待調查

相關新聞

影／北市霞海城隍遶境蒙灰…陣頭圍毆香案3打1 警介入追查

台北市霞海城隍廟近期在大同區舉辦年度遶境系列活動，昨有陣頭在延平北路四段與香案人員爆衝突，釀成3人圍毆1人局面，民眾錄影...

通緝犯見警狂飆先撞路旁貨車 再撞人行道電箱棄車逃亡

新北市蘆洲警今天中午12時許埋伏追緝1名毒品通緝犯時，嫌犯疑似發現警方跟蹤竟加速逃逸，警員為避免危險未繼續追蹤。不料該車...

國5雪隧大客車與2自小客追撞占車道 車流嚴重回堵逾10公里

國5雪隧南下21.3公里今天中午發生1輛大客車與2輛自小客車追撞，佔用內外側車道無法通行，目前車流一路往北回堵到坪林端入...

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

花蓮市太平洋公園海邊昨天下午出現一具女性浮屍，警方調閱監視器，發現女子在化仁海堤與男子發生肢體衝突，女子疑似被打暈遭拖行...

電動輔助車不得騎上道路 彰化阿嬤違規撞倒機車後逃逸

彰化市實踐路本月2日發生一名老阿嬤騎電動輔助車失控撞倒機車後「逃逸」案件，警方受理報案，已調閱監視器找人。警方表示，依道...

刑事局慶祝警察節 表揚模範警察人員

內政部警政署刑事警察局於今(9)日辦理114年警察節慶祝大會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。