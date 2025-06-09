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她騎車到超商後走路離去 出遊二天返家未見車以為遭竊
38歲鄭姓女子自己將機車騎到住家後面的超商，走路回家，卻記成機車仍停在住家門口，出遊返家後，誤以為機車遭竊，昨天下午連忙走進派出所報案；經警方調閱監視器，半小時查出機車好好停在超商前中庭，讓她順利找回機車，她才想起是自己記錯。
昨天下午1時許，台南市安南區鄭姓女子慌張走進台南市警第三分局安中派出所，表示出門遊玩，回家後停放於安中路家門前的機車不見；安中所副所長顏琦晉及警員施盈禪了解後，立即調閱運用監視器辨識系統，發現除了鄭女外，並無他人騎乘，研判機車應未遭竊。
警方分工前往現場調閱監視器，並於周邊擴大尋找，半小時內於下午2時12分就在隔壁巷內找到鄭女機車；鄭女才恍然想起，自己出遊前曾騎車至隔壁巷的超商，將車輛停放中庭，離去時採步行返家，把機車獨留現場，沒想到出去玩二天就忘記了，感謝警方協助快速找回。
分局呼籲，民眾外出時若將車輛停放在不熟悉的路段或停車場，可使用手機拍照留存或記下附近清楚的標，以免忘記停放地點；若車輛失竊，可就近至鄰近派出所或撥打110報案專線，警方將派員協助。
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