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監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

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監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市太平洋公園海邊昨天下午出現一具女性浮屍，警方調閱監視器，發現女子在化仁海堤與男子發生肢體衝突，女子疑似被打暈遭拖行丟入海裡。警方今凌晨逮捕涉嫌殺人的呂姓男子，據了解，呂男在台北市卡拉OK認識林姓女子，將她帶出場帶到花蓮玩，疑似求愛不成與債務糾紛發生凶殺案。

警方初步調查，26歲呂姓男子是幫派份子，在北市一家卡拉OK店結識坐檯33歲林姓女子，將她框出場3天，並由43歲白牌車司機姜姓男子載到花蓮旅遊，昨天入住吉安鄉高級飯店。沒想到，呂、林2人昨下午2時到化仁海堤，突然爆發激烈肢體衝突，林女遭呂男毆打後，疑似被打暈遭拖拉入海中溺斃。

岸邊監視器拍下，昨天呂男毆打林女，還把她頭部往下按壓在岸邊，林雖然有拿漂流木反擊，仍不敵呂男攻擊，當下失去意識，呂隨即將人拖行丟入海裡，還一度回頭查看。而司機姜男載走呂男到市區汽車旅館，就開車回新北市住處；林女遺體在海上漂流約2小時，才在太平洋公園海邊被發現。

經查林女頭部有瘀青等傷痕，死因初步研判是落海溺斃。警方依據化仁海堤邊的手機、香水與鞋子確認林女身分，立即調閱監視器以車追人，海巡署岸巡隊、花蓮警方與新北警方在12小時內，於花蓮及新北市拘提兩嫌到案。

據了解，呂男落網後，自稱是混黑道兄弟，還報出竹聯幫明仁會名號，還供稱因林女欠錢不還，受人所託才會點她檯並框出場討債，但除了身上找不到本票外，呂的說詞更反覆，犯案動機還有待警方調查釐清。

花蓮岸邊監視器拍下，昨天呂男毆打林女，還把她頭部往下按壓在岸邊，林雖然有拿漂流木反擊，仍不敵呂男攻擊，當下失去意識，呂隨即將人拖行丟入海裡。圖／民眾提供
花蓮岸邊監視器拍下，昨天呂男毆打林女，還把她頭部往下按壓在岸邊，林雖然有拿漂流木反擊，仍不敵呂男攻擊，當下失去意識，呂隨即將人拖行丟入海裡。圖／民眾提供
花蓮警方依據化仁海堤邊的手機、香水與鞋子確認林女身分。圖／警方提供
花蓮警方依據化仁海堤邊的手機、香水與鞋子確認林女身分。圖／警方提供
警方今凌晨逮捕涉嫌殺人的呂姓男子，釐清犯案動機。圖／警方提供
警方今凌晨逮捕涉嫌殺人的呂姓男子，釐清犯案動機。圖／警方提供

討債 衝突 花蓮 監視器

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