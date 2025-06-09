基隆罷團志工稱遭威脅 赴派出所報案

網紅皮筋兒（左3）。中央社 公民團體「基隆絕沛」發起罷免國民黨立委林沛祥，志工網紅「皮筋兒」積極投入協助，但有人在社群平台留言「你以後永遠不用接女兒放學」，皮筋兒今天上午已到派出所報案。

皮筋兒受訪表示，這些反對罷免的勢力就是要威脅她，讓她不敢講話，所以更應該站出來。

皮筋兒表示，中共召集台灣媒體高層開會，她昨天中午在臉書發文提到「我們要罷免舔共立委，因為中國國家主席習近平已經急了」，有人在這則發文下方留言威脅「會有人找到你的女兒，然後幫你接她。你以後永遠不用接女兒放學了」。

她說，網友發現這則留言後私訊她，有人懷疑是自導自演，但拿自己小孩生命開玩笑絕對無法容忍，留言很明顯使用假帳號，但不會因為是假帳號就姑息，決定高調在臉書發文，上午並至派出所報案。