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強盜犯羈押北所 戒護就醫攻擊獄卒脫逃失敗罪加一等

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名羈押於台北看守所的張姓強盜犯嫌，去年12月30日趁戒護就醫時，於醫院趁機脫逃，所幸被負責戒護的朱姓管理員即時撲倒攔截，醫院保全協助壓制，但期間朱員也遭張男攻擊頭部，造成腦震盪及頭、頸部多處外傷、牙齒斷裂。新北地檢署依妨害公罪將他起訴，並認為惡性重大求處重刑。

起訴指出，張男涉犯強盜案件，自去年9月5日起羈押於北所，事發當天中午，張男因心跳過快，依規定由朱姓、王姓管理員陪同，前往新北市板橋亞東醫院戒護就醫。

不料同日下午4點45分，張男於急診室走道，趁王姓管理員如廁暫時離開，以為有機可趁，於是徒手掙脫手銬向外脫逃。朱姓管理員見狀，立刻起身追捕並將張男撲倒，張男則徒手使朱員後腦撞擊地面，並出拳攻擊其頭部，最後經旁人觸動警鈴，由醫院保全偕同壓制住張男。

朱員經診斷，發現頭部創傷併輕微腦震盪、鼻部撕裂傷、頸部挫傷、上顎2顆門牙牙冠斷裂。檢察官認為，張男為求脫逃，竟對依法執行公務的北所管理員強暴脅迫，造成對方所受傷害非輕，惡性重大，因此建請法院從重量刑。

一名羈押於台北看守所的張姓強盜犯，去年12月趁戒護就醫時，攻擊管理員試圖脫逃失敗，遭新北檢依妨害公罪起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片
一名羈押於台北看守所的張姓強盜犯，去年12月趁戒護就醫時，攻擊管理員試圖脫逃失敗，遭新北檢依妨害公罪起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片

強盜 創傷 保全

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