強盜犯羈押北所 戒護就醫攻擊獄卒脫逃失敗罪加一等

一名羈押於台北看守所的張姓強盜犯嫌，去年12月30日趁戒護就醫時，於醫院趁機脫逃，所幸被負責戒護的朱姓管理員即時撲倒攔截，醫院保全協助壓制，但期間朱員也遭張男攻擊頭部，造成腦震盪及頭、頸部多處外傷、牙齒斷裂。新北地檢署依妨害公罪將他起訴，並認為惡性重大求處重刑。

起訴指出，張男涉犯強盜案件，自去年9月5日起羈押於北所，事發當天中午，張男因心跳過快，依規定由朱姓、王姓管理員陪同，前往新北市板橋亞東醫院戒護就醫。

不料同日下午4點45分，張男於急診室走道，趁王姓管理員如廁暫時離開，以為有機可趁，於是徒手掙脫手銬向外脫逃。朱姓管理員見狀，立刻起身追捕並將張男撲倒，張男則徒手使朱員後腦撞擊地面，並出拳攻擊其頭部，最後經旁人觸動警鈴，由醫院保全偕同壓制住張男。