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影／公車闖紅燈驚悚畫面曝 騎士險遭撞怒嗆：差點天人永隔

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

台北客運周姓司機6日晚間駕駛公車行經新北市三重區重新路時，疑因未注意燈號已轉換竟直接闖紅燈，險些撞上正欲起步的騎士，畫面PO網引發網友熱議。台北客運得知後立即停止周姓司機派車，並將給予行政處份，還將吞下最高5400元闖紅燈罰單。

有網友在網路社群PO出一段影片：「6/6下班的路上差點天人永隔。」網友表示，6日下班經過三重區重新路三段，當時燈號轉為紅燈已大約1-2秒，但1輛台北客運264號公車卻大搖大擺地闖紅燈按喇叭，公車距離機車僅一手可觸碰到的距離。

影片一出網友紛紛留言：「不是最注重路口行車安全嗎？紅燈都幾秒了還不煞車？」、「馬路流氓說的就是公車啊」、「坦白說，公車司機嚴重缺員，這種了不起被叫回公司唸一唸而已。」

台北客運得知後立即發出聲明：經查264線周姓駕駛長6月6日19:20時行駛至重新路三段89號前，因疏於注意路口號誌轉換導致闖紅燈，且差點撞到機車騎士，本公司深感抱歉。另周員嚴重違反公司規定且情節重大，返站後已立即將周員停止派車，並會給予行政處份，另要求周員返回公司進行違規再教育，並灌輸行車安全之觀念，避免類似事件再次發生。

轄區三重警方表示，公車駕駛闖紅燈之行為已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項：行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，依法可處1800元以上5400元以下罰款，警方呼籲行經路口應遵守交通號誌，以保障用路人安全。

公車司機疑因未注意燈號轉換闖紅燈，險些撞上騎士（紅圈處）。記者黃子騰／翻攝
公車司機疑因未注意燈號轉換闖紅燈，險些撞上騎士（紅圈處）。記者黃子騰／翻攝
台北客運1輛公車6日行經三重區重新路時闖紅燈。記者黃子騰／翻攝
台北客運1輛公車6日行經三重區重新路時闖紅燈。記者黃子騰／翻攝

闖紅燈 罰款 影片 公車駕駛

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