霞海城隍廟遶境放鞭炮竟成鬥毆 北市警依法偵辦

台北市霞海城隍廟昨天進行遶境活動，參與陣頭行經延平北路四段一帶時，有團員將燃畢煙火踢至路旁擺放鞭炮處，周男見狀勸阻反遭3名團員圍毆，警方獲報循線追人並通知到案說明。

台北市警察局大同分局今天透過新聞稿表示，轄下民族路派出所昨天獲報，轄內霞海城隍廟遶境活動發生鬥毆事件，立即進行偵辦。

經調查了解，轄內霞海城隍廟昨天進行遶境活動，其中參與遶境陣頭「大龍峒金獅團」於昨天中午12時30分許經過延平北路四段一帶時，因陣頭團員將剛燃放完畢的煙火踢至擺放路旁的鞭炮處，現場擺設香案的周男見狀上前勸阻，雙方引發口角衝突。

隨後，周男遭陣頭3名團員圍毆，導致其臉部有擦挫傷，並於昨晚到案說明。

警方目前已透過監視器畫面鎖定相關涉案人，並通知於今天到案說明，後續將朝刑法聚眾鬥毆等罪偵辦、移送。