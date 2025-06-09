桃園鬧區公車拋錨路中大塞車 警號召熱心硬漢齊力推車

桃園市桃園區昨晚發生一輛公車拋錨在春日路與莊敬路口，造成車流回堵，巡邏員警發現後立刻請求支援於路口疏導交通，為了避免造成危險，4名員警試圖推動公車，但車體過重推不動，警方靈機一動向附近店家號召民力，10幾名硬漢一起將車推到路邊，警民協力順利解決。

桃園警分局同安派出所所長謝青樺與同仁昨晚8時20分許巡邏時，發現春日路與莊敬路口往市區方向有一輛公車閃故障燈，經前往了解，司機表示車輛不明原因熄火無法再開，等候維修人員趕來可能需一段時間，現場造成車流大塞車。

對此2人呼叫另一組巡邏員警到場支援，員警於路口疏導交通，但因車流擁擠擔心引發事故，必須將公車移到車流較少的莊敬路上，以策安全，但公車車體大，重量太重僅4名員警完全推不動。