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桃園鬧區公車拋錨路中大塞車 警號召熱心硬漢齊力推車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區昨晚發生一輛公車拋錨在春日路與莊敬路口，造成車流回堵，巡邏員警發現後立刻請求支援於路口疏導交通，為了避免造成危險，4名員警試圖推動公車，但車體過重推不動，警方靈機一動向附近店家號召民力，10幾名硬漢一起將車推到路邊，警民協力順利解決。

桃園警分局同安派出所所長謝青樺與同仁昨晚8時20分許巡邏時，發現春日路與莊敬路口往市區方向有一輛公車閃故障燈，經前往了解，司機表示車輛不明原因熄火無法再開，等候維修人員趕來可能需一段時間，現場造成車流大塞車。

對此2人呼叫另一組巡邏員警到場支援，員警於路口疏導交通，但因車流擁擠擔心引發事故，必須將公車移到車流較少的莊敬路上，以策安全，但公車車體大，重量太重僅4名員警完全推不動。

正當大家苦惱時，員警想到一旁有許多店家，於是趕緊跑到附近熱炒店號召熱心民眾幫忙，對此熱炒店老闆和店裡6、7名壯漢迅速趕來幫忙，10幾個人一起齊心將公車推到安全處，員警也利用警車及圓錐在後方維護安全，等待維修人員到場將問題順利解決。

桃園市桃園區昨晚一輛公車拋錨在車道，嚴重影響交通，巡邏員警發現立即與熱心民眾合力將車輛推至安全處所。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚一輛公車拋錨在車道，嚴重影響交通，巡邏員警發現立即與熱心民眾合力將車輛推至安全處所。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚一輛公車拋錨在車道，嚴重影響交通，巡邏員警發現立即與熱心民眾合力將車輛推至安全處所。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨晚一輛公車拋錨在車道，嚴重影響交通，巡邏員警發現立即與熱心民眾合力將車輛推至安全處所。記者周嘉茹／翻攝

熱炒店 桃園 公車

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