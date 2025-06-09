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停家門口機車竟不翼而飛 板橋警跨4區2小時逮偷車賊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市陳婦昨晚報案停在家門口機車遭竊，板橋警調閱監視器發現竊嫌將機車騎至新莊後棄車，搭上友人轎車前往五股。板橋警通報攔截圍捕，2小時內在五股區將該車攔停逮捕偷機車的44歲鄒男，還在他身上查獲嗎啡，詢後依竊盜毒品罪嫌送辦。

板橋警分局昨晚8時許接獲陳姓婦人報案表示，她返回板橋區民權路住家後驚覺停放於門口的機車遭竊。警方立即調閱監視器，發現當天下午約5時有1名穿著白色短袖、深色牛仔褲的男子將機車騎走，沿板橋大仁街、南雅西路、浮洲橋方向逃逸往樹林地區。

警員利用監視器進行比對，終於在晚間9時許於新莊區鳳山街與天泉二街口尋獲該失竊機車。鑑識小組隨即前往現場採證，並通知陳姓車主前來領回。警方後續擴大調閱影像，發現竊嫌棄車後由1輛轎車接應朝五股方向逃逸。板橋警通報蘆洲分局協助圍捕，晚間9時40分許在五股區芳州九路成功攔停該車。

警方查出竊車嫌犯為44歲鄒男並在他身上查獲1包嗎啡。鄒男供稱因心情不好才會偷機車，為躲避警方查緝於是將車棄置在新莊，並請友人開車來接他前往五股欲還朋友錢，警方詢後依竊盜及毒品罪嫌將鄒男移送新北地檢署偵辦。

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板橋警方通報蘆洲警方協助攔截圍捕，在五股區將該車攔下逮捕鄒男。記者黃子騰／翻攝
板橋警方通報蘆洲警方協助攔截圍捕，在五股區將該車攔下逮捕鄒男。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在新莊區找到被棄置的機車。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在新莊區找到被棄置的機車。記者黃子騰／翻攝
警方在鄒男身上查獲嗎啡。記者黃子騰／翻攝
警方在鄒男身上查獲嗎啡。記者黃子騰／翻攝

竊盜 監視器 毒品

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