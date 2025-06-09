北部女浮屍花蓮海邊 警查出她被友人打暈 推入海中溺斃今相驗

花蓮市太平洋公園海岸邊昨天下午4時許有一具女性浮屍，原以為是自殺案，檢警調閱監視器，發現女子與一名男子到化仁海堤，不明原因遭男子毆打，女疑似被打暈遭推入海中。經調查女子手機線索，今天凌晨找到涉嫌動手呂姓男子與接應的姜姓男子，警方偵訊調查作案動機，而女子今將相驗釐清死因。

據了解，昨天有民眾在太平洋公園海邊約10公尺左右，發現海上出現女性浮屍，自告奮勇把浮屍拖上岸，剛好在同一時間，另有人在化仁海堤發現女子的手機、香水與球鞋放在岸邊，還以為是女子跳海自殺，因此一開始是由海巡隊處理。

沒想到化仁海堤剛好有監視器拍到打鬥的動作，因此案件由吉安警分局接收偵辦。警方初步調查，昨天下午2時許，34歲林姓女子疑似在石礫攤上被打暈而失去意識，遭強拖到海裡被沖走，人被海流沖到太平洋公園被發現。

警方初步調查，34歲林姓女子與26歲呂姓男子從北部到花蓮，昨天下午約2時，2人與43歲姜姓男子開車到吉安鄉化仁海堤，不明原因發生肢體衝突，呂男在岸邊毆打林女，把她頭部壓在沙灘上許久，林女疑似在石礫攤上被打暈，遭呂強拖到海中被沖走，人被海流沖到太平洋公園。

據悉，林女疑似溺斃後，呂男搭乘姜男車輛離開現場；由於死者很喜歡拍照，警方從手機相簿裡找到線索，找到涉案2名男子，初步認定3人是朋友關係，都住在雙北地區，作案動機還要再查進一步了解。警方先聯繫上林女的妹妹，目前從南投在來的路上，而母親年事已高不方便前往。