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北部女浮屍花蓮海邊 警查出她被友人打暈 推入海中溺斃今相驗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市太平洋公園海岸邊昨天下午4時許有一具女性浮屍，原以為是自殺案，檢警調閱監視器，發現女子與一名男子到化仁海堤，不明原因遭男子毆打，女疑似被打暈遭推入海中。經調查女子手機線索，今天凌晨找到涉嫌動手呂姓男子與接應的姜姓男子，警方偵訊調查作案動機，而女子今將相驗釐清死因。

據了解，昨天有民眾在太平洋公園海邊約10公尺左右，發現海上出現女性浮屍，自告奮勇把浮屍拖上岸，剛好在同一時間，另有人在化仁海堤發現女子的手機、香水與球鞋放在岸邊，還以為是女子跳海自殺，因此一開始是由海巡隊處理。

沒想到化仁海堤剛好有監視器拍到打鬥的動作，因此案件由吉安警分局接收偵辦。警方初步調查，昨天下午2時許，34歲林姓女子疑似在石礫攤上被打暈而失去意識，遭強拖到海裡被沖走，人被海流沖到太平洋公園被發現。

警方初步調查，34歲林姓女子與26歲呂姓男子從北部到花蓮，昨天下午約2時，2人與43歲姜姓男子開車到吉安鄉化仁海堤，不明原因發生肢體衝突，呂男在岸邊毆打林女，把她頭部壓在沙灘上許久，林女疑似在石礫攤上被打暈，遭呂強拖到海中被沖走，人被海流沖到太平洋公園。

據悉，林女疑似溺斃後，呂男搭乘姜男車輛離開現場；由於死者很喜歡拍照，警方從手機相簿裡找到線索，找到涉案2名男子，初步認定3人是朋友關係，都住在雙北地區，作案動機還要再查進一步了解。警方先聯繫上林女的妹妹，目前從南投在來的路上，而母親年事已高不方便前往。

警方今天凌晨4時許，在市區汽車旅館逮捕涉嫌重大的呂男、疑似接應的姜男，詳細案情跟動機，警方還在調查釐清當中。

花蓮警檢警發現昨天一名女子與一名男子到海堤，不明原因遭男子毆打，女子被推拉入海中，警方今天凌晨4時許逮捕涉嫌重大的呂姓男子。圖／民眾提供
花蓮警檢警發現昨天一名女子與一名男子到海堤，不明原因遭男子毆打，女子被推拉入海中，警方今天凌晨4時許逮捕涉嫌重大的呂姓男子。圖／民眾提供
檢警調閱監視器，發現女子與男子到化仁海堤，不明原因遭男子毆打，女子疑似被打暈遭推入海中。圖／民眾提供
檢警調閱監視器，發現女子與男子到化仁海堤，不明原因遭男子毆打，女子疑似被打暈遭推入海中。圖／民眾提供

花蓮 監視器 浮屍

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