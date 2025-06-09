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桃消三民分隊前進工廠 火警搶救演練逼真登場

桃園電子報／ 桃園電子報

為提升企業火災應變能力並強化自衛消防意識，桃園市消防局第一大隊三民分隊今（9）日於驊紘實業股份有限公司舉辦火災搶救演練。此次演練模擬工廠作業區突發火警情境，由廠區員工與消防人員共同參與，實地操演災害應變流程及跨單位協調機制，以強化實戰經驗與整體應變效能。

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桃園市消防局第一大隊三民分隊於驊紘實業股份有限公司舉辦火災搶救演練。圖：三民分隊提供

三民分隊表示，此次演練情境設定為工廠貼合機設備突發故障，導致機器過熱引發火災，火勢迅速延燒至倉儲區，大量布料助燃並產生濃煙，增加搶救難度。面對突發災情，員工立即啟動自衛消防編組，操作滅火設備嘗試滅火，並迅速報案通報119。消防人員到場後確認現場仍有兩人受困火場，立即展開火場搜索與人命救援，同時實施滅火行動，展現出高度的專業與應變能力。

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三民分隊與企業聯合進行的兵棋推演。圖：三民分隊提供

三民分隊提及，演練亦導入多項高科技救災設備。其中包括可由遠端操作的「消防機器人」，具備穿越高溫與濃煙環境能力，負責進入高風險區域執行偵檢與高流量射水滅火任務；以及目前桃園市唯一的「救災資訊平台車」，該車輛採上掀式歐翼設計，配備三面大型螢幕，結合360度環場影像與消防局救災APP，可即時顯示現場圖資並支援指揮調度，協助消防局大隊幕僚掌握完整災情資訊。

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透過演練建立全方位的災害防護體系。圖：三民分隊提供

三民分隊長黃柏豪表示，透過此次與企業聯合進行的兵棋推演，除可提升廠區員工於災害發生時的應變與逃生能力，也讓消防人員更熟悉廠區動線、危險物品儲存位置及其特性，進一步強化「災前預防、災中應變、災後復原」三大面向，建立全方位的災害防護體系。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消三民分隊前進工廠 火警搶救演練逼真登場

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