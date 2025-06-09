桃消三民分隊前進工廠 火警搶救演練逼真登場
為提升企業火災應變能力並強化自衛消防意識，桃園市消防局第一大隊三民分隊今（9）日於驊紘實業股份有限公司舉辦火災搶救演練。此次演練模擬工廠作業區突發火警情境，由廠區員工與消防人員共同參與，實地操演災害應變流程及跨單位協調機制，以強化實戰經驗與整體應變效能。
三民分隊表示，此次演練情境設定為工廠貼合機設備突發故障，導致機器過熱引發火災，火勢迅速延燒至倉儲區，大量布料助燃並產生濃煙，增加搶救難度。面對突發災情，員工立即啟動自衛消防編組，操作滅火設備嘗試滅火，並迅速報案通報119。消防人員到場後確認現場仍有兩人受困火場，立即展開火場搜索與人命救援，同時實施滅火行動，展現出高度的專業與應變能力。
三民分隊提及，演練亦導入多項高科技救災設備。其中包括可由遠端操作的「消防機器人」，具備穿越高溫與濃煙環境能力，負責進入高風險區域執行偵檢與高流量射水滅火任務；以及目前桃園市唯一的「救災資訊平台車」，該車輛採上掀式歐翼設計，配備三面大型螢幕，結合360度環場影像與消防局救災APP，可即時顯示現場圖資並支援指揮調度，協助消防局大隊幕僚掌握完整災情資訊。
三民分隊長黃柏豪表示，透過此次與企業聯合進行的兵棋推演，除可提升廠區員工於災害發生時的應變與逃生能力，也讓消防人員更熟悉廠區動線、危險物品儲存位置及其特性，進一步強化「災前預防、災中應變、災後復原」三大面向，建立全方位的災害防護體系。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消三民分隊前進工廠 火警搶救演練逼真登場
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