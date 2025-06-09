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8旬婦深夜激動喊「找不到回家的路」 大園暖警耐心安撫

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區一名80歲李姓老婦昨(8)日深夜23時許趁著家人上班時獨自外出卻不慎迷路，精神恍惚在街頭不停徘徊，大園警分局接獲民眾報案，派員到場關心，利用老婦提供的隻字片語拼湊線索，研判出李婦可能居住的社區，順利將她平安護送返家。

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埔心派出所員警協助失智婦人返家。圖：讀者提供

埔心派出所提到，警員江信徵昨晚接獲民眾報案，有一名老婦獨自在街頭徘徊許久，神情恍惚、步履蹣跚疑似迷路，且有失智情形無法與人正常對話，請警方前往協助。員警獲報到場關心，只見老婦情緒激動，不斷喊著「被人帶錯路」、「找不到回家的方向」等語，員警便先安撫其情緒，並耐心與老婦溝通，但僅得到「家在社區裡」、「以前走過這條路」這兩句線索，員警憑藉著長期深耕轄區的經驗，研判老婦可能居住的社區，隨即帶她前往查證。

埔心派出所進一步提及，當員警帶著老婦進入社區大門時，保全人員一眼就認出老婦的身分，表示老婦有失智情形，時常會趁家人上班時偷跑出門，好幾次都忘了回家的路，鄰居都對她相熟悉，有時也會幫忙帶她回家。員警後續也聯繫上老婦的兒子，請他多加注意老婦的狀況，並建議可以幫老婦申請愛心手鍊，以減少走失的風險，老婦兒子對於警方的熱心深表感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬婦深夜激動喊「找不到回家的路」 大園暖警耐心安撫

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