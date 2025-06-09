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行車轉彎前少做一動作 當心致人受傷又讓荷包失血
新北市一名汽車駕駛行經路口時，一打方向燈就馬上右轉，造成後方機車騎士反應不及而撞上受傷，這名汽車駕駛經法院判決過失傷害罪成立。新北市交通事件裁決處統計，新北汽機車因不依規定使用燈光者發生交通事故而申請鑑定案，2023年有101件、2024年103件，今年截至4月底累計有9件。
裁決處處長李忠台表示，依據道路交通安全規則第102條第1項第4、5款規定，汽車行駛至交岔路口「右轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉。」、「左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉。」
裁決處指出，上述這名汽車駕駛因涉過失傷害被起訴，經法院認定其行駛至交岔路口30公尺前未顯示方向燈即貿然右轉，造成後方機車騎士反應不及而撞上受傷，判決汽車駕駛過失傷害罪成立。提醒駕駛人車輛起駛、轉彎、變換車道前應記得並提早打方向燈，避免其他車輛因反應不及而發生事故。
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