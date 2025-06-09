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8旬老婦散步體力不支獨坐路旁 八德暖警助平安返家

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園一位陳姓民眾，日前向轄區警方八德分局廣興派出所報案，表示他的母親離家外出許久未歸，擔心有安危問題，警方獲報後，立即調閱周邊監視器，很快在離住家不遠處，發現89歲的陳姓老婦獨坐在路旁，趕緊通知家屬將其帶回。

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警方獲報後，立即調閱周邊監視器，很快在離住家不遠處，發現89歲的陳姓老婦獨坐在路旁，趕緊通知家屬將其帶回。圖：警方提供

據悉，陳男說母親平時都在上午外出散步，並會在中午前就回家吃飯，這次卻沒有在時間內回來，讓家人十分擔心。員警調閱報案民眾住家周遭的監視器，發現婦人上午推著輔助椅離開住家，步行往溪墘方向後便獨坐在路旁，員警開著巡邏車到達現場，並立即上前關心。婦人表示，自己外出散步，要回家時不知道是不是因為天氣太熱了，突然感到頭腦暈眩，體力不支便坐在路旁休息。幸好婦人並無大礙，員警先提供飲水給婦人補充體力，並將她帶上巡邏車休息，隨即通知家屬接回。

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員警先提供飲水給婦人補充體力，並將她帶上巡邏車休息，隨即通知家屬接回。圖：警方提供

八德分局提醒民眾，若發現有年長者獨自坐於路旁，請主動上前關懷協助，並可撥打110報警處理，避免長輩身體狀況不佳而發生意外。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬老婦散步體力不支獨坐路旁 八德暖警助平安返家

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