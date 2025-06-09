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影／六旬翁逆向闖台灣大道險釀連環撞 見警慌張自稱「高雄來的」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近期高齡長者發生重大車禍事故案件，台中市警方在上月底時，也在西區台灣大道的大路口，發現一輛轎車在左轉時，不慎逆向駛入對向快車道，後方還跟一輛轎車，因當時車流量大，兩車倒車時，險些造成連環車禍，幸好警員即時上前疏導，涉案的吳姓老翁解釋「我高雄來的」。

第一警分局公益所警員司皓中，在上月30日晚間7時許，在西區台灣大道、忠明南路守望，發現吳姓老翁（67歲）駕駛的車輛在左轉時，未依導引線行駛，差一點開錯車道闖入台灣大道東向快車道最內側，後方也有一輛跟車的轎車，尾隨吳車行駛，兩車卡在路口，當時正值下班時間，車流量大，場面驚險。

警員立即上前喝止，吳翁神情慌張解釋「從高雄來，不熟路況」，試圖倒車改正路線，卻因號誌轉綠、車流湧入，動彈不得。

警員冒險站上快車道揮手示警，疏導車潮，終使兩車安全退出逆向路段，未造成事故。

第一警分局長尤啟南呼籲，駕駛進入外縣市應提前熟悉路況，嚴格遵守交通標線與號誌，切勿因不熟路線而違規逆行，否則極易引發重大車禍。如遇路況不明，可尋求警方協助或使用導航，避免危險駕駛行為。

高雄市吳姓老翁5月底開車到台中市西區台灣大道時，在左轉時險入對向車道，警方上前疏導。圖／第一警分局提供
高雄市吳姓老翁5月底開車到台中市西區台灣大道時，在左轉時險入對向車道，警方上前疏導。圖／第一警分局提供
高雄市吳姓老翁5月底開車到台中市西區台灣大道時，在左轉時險入對向車道，警方上前疏導。圖／第一警分局提供
高雄市吳姓老翁5月底開車到台中市西區台灣大道時，在左轉時險入對向車道，警方上前疏導。圖／第一警分局提供

逆向 車道 車禍 台灣大道

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