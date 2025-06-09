高雄男嫌環境髒點火驅蟲釀火災 火場旁抽菸觀火被活逮
高市河北二路今天上午6時40分一棟老舊公寓2樓突傳火煙，警消獲報抵現場，消防員迅速撲滅火勢；警方在樓梯口發現狀似街友的陳姓男子正在抽菸觀察火場狀況，懷疑陳縱火，陳坦承因見環境髒換為驅蟲才點火燒，當場被警方依現行犯逮捕。
三民一警分局警方今天上午6時40分許接獲通報，指稱位於三民區河北二路一棟老舊公寓2樓發生火警，轄區三民派出所員警立即趕赴現場查處，消防員同步抵達，警消上樓確認，發現無人居住的2樓有多處小火苗，所幸被消防員迅速撲滅。
消防員滅火時，警方在公寓樓梯口發現陳姓男子（46歲）正在現場悠哉抽煙，懷疑陳男縱火，趨前詢問盤查；陳男坦承因見環境髒亂且蚊蟲多，遂以打火機點燃物品造成火警。
警方詢問陳「這是你家嗎？」陳否認，遭警方斥責，警方在其身上起獲一個打火機，當場依現行犯將陳依公共危險罪現行犯逮捕，警詢後，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官預防性羈押。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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