花蓮海上浮屍案情翻轉！女被2男強押自海堤推入大海 警火速逮人

花蓮市太平洋公園海岸邊昨天下午4時許有一具女性浮屍，警方在發現地點南方約1公里多的化仁海堤，找到女子的手機等遺物。經檢警調閱監視器，發現女子與一名男子到海堤，不明原因遭男子毆打，女子被推拉入海中。警方今天凌晨4時許逮捕涉嫌重大的呂姓男子，以及接應的姜姓男子，詳細案情警方調查釐清中。

初步了解，34歲林姓女子與26歲呂姓男子從北部到花蓮旅遊，昨天下午約2時，2人與43歲姜姓男子開車到吉安鄉化仁海堤，不明原因發生肢體衝突，呂男在海岸邊毆打林女，除了把林女頭部壓在沙灘上許久，還把林女拖下沙灘直接推拉進海裡，女子疑似溺斃後，呂男搭乘姜男車輛離開現場。

林女從化仁海堤落海後溺斃，隨著海水潮流往北飄，在太平洋公園被發現，警方調閱沿岸監視器，發現呂、姜二人的車輛、女子與呂男同行的畫面，認為呂男涉嫌重大。