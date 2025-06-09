懷胎十月新手媽媽羊水破了路邊急電110 台南警緊急開道

30歲李姓新手媽媽已懷胎十月，昨天下午4時許，在位於台南市安平區的住家出現破水徵兆，黃姓丈夫立刻開車載妻子要前往永康奇美醫院，但沿途交通壅塞，進度緩慢，讓夫妻十分焦急；當車輛行經第五警分局和緯派出所附近時，李女立即致電請警方協助。

李女冷靜指示丈夫將車輛暫停和緯路路邊，並撥打電話至警察局勤務指揮中心請求協助，表示「我們人在派出所對面，車上有孕婦，羊水破了，想請警察開路」； 和緯派出所員警鍾秉澍、林崇達立即駕駛巡邏車開到對面，沿途鳴笛開道，引導車輛迅速通過壅塞路段。

在警方協助下，從夫妻致電現場到醫院，原本需時約20分鐘的路程，最終僅花費5分鐘便安全抵達永康奇美醫院急診室，順利讓孕婦進入醫院準備接生；黃姓丈夫對警方協助，不斷致謝。