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懷胎十月新手媽媽羊水破了路邊急電110 台南警緊急開道

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

30歲李姓新手媽媽已懷胎十月，昨天下午4時許，在位於台南市安平區的住家出現破水徵兆，黃姓丈夫立刻開車載妻子要前往永康奇美醫院，但沿途交通壅塞，進度緩慢，讓夫妻十分焦急；當車輛行經第五警分局和緯派出所附近時，李女立即致電請警方協助。

李女冷靜指示丈夫將車輛暫停和緯路路邊，並撥打電話至警察局勤務指揮中心請求協助，表示「我們人在派出所對面，車上有孕婦，羊水破了，想請警察開路」； 和緯派出所員警鍾秉澍、林崇達立即駕駛巡邏車開到對面，沿途鳴笛開道，引導車輛迅速通過壅塞路段。

在警方協助下，從夫妻致電現場到醫院，原本需時約20分鐘的路程，最終僅花費5分鐘便安全抵達永康奇美醫院急診室，順利讓孕婦進入醫院準備接生；黃姓丈夫對警方協助，不斷致謝。

分局長洪宏榮肯定員警當下的冷靜應對與快速行動，強調「警察是市民的後盾，也是守護生命安全的重要力量」，未來也將持續強化應變能力與警民合作，打造更安全、友善的生活環境。

30歲李姓新手媽媽（左）已懷胎十月，昨天下午4時許，發現羊水破了有急產症兆，急電警察開道協助送醫。記者袁志豪／翻攝
30歲李姓新手媽媽（左）已懷胎十月，昨天下午4時許，發現羊水破了有急產症兆，急電警察開道協助送醫。記者袁志豪／翻攝

警察 孕婦 台南 丈夫

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