懷胎十月新手媽媽羊水破了路邊急電110 台南警緊急開道
30歲李姓新手媽媽已懷胎十月，昨天下午4時許，在位於台南市安平區的住家出現破水徵兆，黃姓丈夫立刻開車載妻子要前往永康奇美醫院，但沿途交通壅塞，進度緩慢，讓夫妻十分焦急；當車輛行經第五警分局和緯派出所附近時，李女立即致電請警方協助。
李女冷靜指示丈夫將車輛暫停和緯路路邊，並撥打電話至警察局勤務指揮中心請求協助，表示「我們人在派出所對面，車上有孕婦，羊水破了，想請警察開路」； 和緯派出所員警鍾秉澍、林崇達立即駕駛巡邏車開到對面，沿途鳴笛開道，引導車輛迅速通過壅塞路段。
在警方協助下，從夫妻致電現場到醫院，原本需時約20分鐘的路程，最終僅花費5分鐘便安全抵達永康奇美醫院急診室，順利讓孕婦進入醫院準備接生；黃姓丈夫對警方協助，不斷致謝。
分局長洪宏榮肯定員警當下的冷靜應對與快速行動，強調「警察是市民的後盾，也是守護生命安全的重要力量」，未來也將持續強化應變能力與警民合作，打造更安全、友善的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言