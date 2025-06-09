聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭安農溪泛舟翻船 婦送醫不治

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭安農溪泛舟旅遊昨下午發生意外，八名遊客與一名教練共乘橡皮艇，疑為閃避激流撞上山壁等尖銳異物，橡皮艇出現破洞，瞬間翻覆，全船九人全部落水，其中五十九歲陳姓女遊客漂流一點七公里後被救起，送醫不治，另有五人輕傷。

近日天氣不穩，時而大雨導致水位偏高、水流湍急。陳女與老公從基隆到宜蘭縣安農溪體驗泛舟，橡皮艇順流而下，行經雙賢二號上游處河道，疑似為了閃避激流而撞擊山壁。

根據被救起的落水者陳述，當時因溪流高低落差且重力加速度，撞擊力道相當大，撞上山壁後還往下順流一段河道，後來因橡皮艇破洞，造成整船翻覆。

宜闌縣消防局下午一時四十二分接獲溺水報案，事故發生河段大致位於安農溪安農北路六段，報案人表示，當時五十九歲陳姓婦人被救起時還有意識，教練實施心肺復甦術搶救，但救護人員到場時，婦人已無心跳呼吸，轉送羅東聖母醫院急救，下午三時九分宣告不治，其他五名傷者就醫後傷勢無大礙。

據了解，死者在一家電機公司服務，她參加員工自強活動發生不幸。遊客有依規定都有保險及穿救生衣，事故發生後，警方已封鎖事故水域，製作筆錄調查事故發生原因。

宜蘭 安農溪

延伸閱讀

影／竹竿戳破橡皮艇？宜蘭安農溪泛舟翻船意外 9人落水1女喪命

超夯脫口秀宜蘭登場「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」笑鬧開演

交通部不開我來！ 立委吳宗憲訂12日加開高鐵延伸宜蘭說明會

宜蘭街頭假車禍真強盜 女業務600萬元金飾險遭搶

相關新聞

暴衝闖紅燈 嬤撞多車釀1死2傷

七十六歲劉姓婦人昨開車行經台南成功大學旁大學路與勝利路口，疑暴衝闖紅燈，衝撞兩輛停紅燈機車後，再撞上通過路口的自行車，七...

宜蘭安農溪泛舟翻船 婦送醫不治

宜蘭安農溪泛舟旅遊昨下午發生意外，八名遊客與一名教練共乘橡皮艇，疑為閃避激流撞上山壁等尖銳異物，橡皮艇出現破洞，瞬間翻覆...

成大旁衝撞釀1死2傷…76歲婦一度稱「腦袋空白」 再改口煞車失靈停不住

76歲劉姓老婦今下午1時許高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，涉闖紅燈擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏...

高雄69歲機車騎士遭撞飛不治 轎車駕駛：對方逆向切過來避不了

69歲林姓男子今天下午2時許騎機車行經高市五甲一路，逆向穿越馬路時，遭直行由20歲陳姓男子駕駛的轎車當場撞飛，林男因頭部...

嘉義新港鄉農藥倉庫竄火煙 撲滅後空氣瀰漫刺鼻味

嘉義新港鄉一處堆放農藥、肥料資材的鐵皮倉庫今天傍晚竄火煙，火勢53分鐘後撲滅，空氣瀰漫一股刺鼻氣味，無人員受困；截至晚間...

台南中年男倒廟宇金爐旁多時無人理 香客好奇察看早已身亡

台南新營太子宮金爐旁地上上午倒臥一名男子倒地多時無人理睬，直到10點多有上香民眾好奇上前察看，發現一動也不動的男子根本沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。